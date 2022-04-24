كشف هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، أن قطاع التأمين هو من أقوى قطاعات الوزارة.

وأضاف توفيق أنه رغم أن قطاع التأمين يستحوذ على أقل وقت من الوزارة مقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية التابعة للوزارة؛ إلا أنه قطاع يقوم بواجبه بكفاءة .

وأوضح أن تغييرات مجلس إدارة مصر للتأمين أتت بثمارها لافتا إلا أنه سوف يتم طرح شركة “مصر للتأمين” فى سوق الأوراق المالية بعد الانتهاء من طرح شركة مصر لتأمينات الحياة .

ولفت إلى أن العام القادم سوف يشهد اكتمال التطوير المؤسسى لشركة مصر للتأمين بما يشمله من تطور تكنولوجي وتطوير خدمة العملاء بهدف زيادة الحصة السوقية وربحية الشركة.