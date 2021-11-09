وزير قطاع الأعمال العام : الانتهاء من أكبر مصنع للغزل والنسيج خلال 6 أشهر

توقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وإفتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في المحلة خلال 5 إلى 6 أشهر، ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج البالغ قيمتها 21 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة نظمتها غرفة التجارة الإمريكية بالقاهرة، بعنوان”الإصلاحات الهيكلية في الشركات المصرية المملوكة للدولة”.

وأوضح أن المصنع الجديد تم إنشاؤه على أرض غير مستغلة بالمحلة لزيادة القدرات الإنتاجية.

وأشار إلى أنه تم إنفاق ما يقرب 300 مليون جنيه في مجال تدريب وتأهيل عمال صناعة الغزل والنسيج وكيفية التعامل مع المعدات الجديدة.

وكشف أنه تم تدريب ما يقرب من 180 مدربا لتدريب 50 ألف عامل خلال الـ 10 الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم سوف يحتوي على 182 ألف مرادن غزل، وسيعمل بطاقة 16 ألف طن يوميًا.

وتهدف وزارة قطاع الاعمال العام من مخطط تطوير شركات الغزل والنسيج الى مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، اذ تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية.

، وفي مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا، وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية.

أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات فتبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا، بحسب البيانات الرسمية للوزارة.