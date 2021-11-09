استثمار

وزير قطاع الأعمال العام : الانتهاء من أكبر مصنع للغزل والنسيج خلال 6 أشهر

سيكون في المحلة
كتب  و
9:09 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 9:09 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وإفتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في المحلة خلال 5 إلى 6 أشهر، ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج البالغ قيمتها 21 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة نظمتها غرفة التجارة الإمريكية بالقاهرة، بعنوان”الإصلاحات الهيكلية في الشركات المصرية المملوكة للدولة”.

وأوضح أن المصنع الجديد تم إنشاؤه على أرض غير مستغلة بالمحلة لزيادة القدرات الإنتاجية.

اقرأ أيضا  لبحث فرص الاستثمار في مصر .. وزيرة الهجرة تجتمع بأول مصرية في أمريكا تتقلد منصب عمدة

وأشار إلى أنه تم إنفاق ما يقرب 300 مليون جنيه في مجال تدريب وتأهيل عمال صناعة الغزل والنسيج وكيفية التعامل مع المعدات الجديدة.

وكشف أنه تم تدريب ما يقرب من 180 مدربا لتدريب 50 ألف عامل خلال الـ 10 الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم سوف يحتوي على 182 ألف مرادن غزل، وسيعمل بطاقة 16 ألف طن يوميًا.

اقرأ أيضا  «الأوروبي لإعادة الإعمار» يقدم تمويلات بقيمة 550 مليون يورو لمصر منذ بداية العام الحالي

وتهدف وزارة قطاع الاعمال العام من مخطط تطوير شركات الغزل والنسيج الى مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، اذ تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية.

، وفي مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا، وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة تتوجه إلى جلاسكو للمشاركة فى مؤتمر الأطراف الـ 26 لتغير المناخ

أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات فتبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا، بحسب البيانات الرسمية للوزارة.

الغزل والنسيج
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

اقرأ أيضاً

تخفيض الدرجة السياحية لعدد من المنشآت الفندقية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر

السيد فؤاد 10:21 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

بعد انقطاع سنوات.. روسيا تستأنف رحلات «الشارتر» مع منتجعي الغردقة وشرم الشيخ

المال - خاص 9:00 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

وزير قطاع الأعمال: طرح حصة من «مصر الجديدة» بالبورصة بعوائد من 1 إلى 1.5 مليار جنيه قريبا

سمر السيد 8:24 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

وزير السياحة يفتتح المعرض المؤقت «أرواح ممجدة» بالمتحف المصري (صور)

السيد فؤاد 8:20 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

بي آي جي تستعد لتنفيذ خطة توسعية بقطاعي التجارة وصناعة السيارات

شريف عمر 8:07 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

وزير قطاع الأعمال: حملة تسويقية للترويج لمنتجات الغزل محليا وعالميا والتعاقد مع مصممين من أوروبا

سمر السيد 7:20 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21