توقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، التعاقد مع الشريك الصيني لإنتاج السيارة الكهربائية يوليو المقبل، كعقدين للشراكة أحدهم للتراخيص واخر للتصنيع.

وأضاف توفيق، خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022» تحت عنوان: «نمــو يتحــدى المخاطـــر»، اليوم الأحد، أنه تم دمج شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات تحت مظلة واحدة بعد موافقة مجلسي الإدارة.

وتابع أن الكيان الجديد يهدف إلى إنتاج السيارات الكهربائية والتخصص بها، كونها تمثل المستقبل في صناعة السيارت، ومشروع لإنتاج الميكروباص.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: «نمــو يتحــدى المخاطـــر» ليناقش التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية العنيفة، التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيًا.

ويركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفي في الحفاظ على عوائده وجاذبيته، في ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير بمعدلات التضخم.