وزير قطاع الأعمال: التسويق والترويج وحزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية للمصنعين عبر «جسور»

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام: التسويق والترويج وحزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية للمصنعين عبر «جسور» .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الإعلان عن افتتاح أول ستة أفرع لشركة “جسور”، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية للشركة المخصصة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص.

جسور ثمرة جهود تزيد عن 3 سنوات من الهيكلة

وقال الوزير في بيان صادر عن مجلس الوزارء : إن اليوم يجسد الاحتفال بثمرة جهود دامت لمدة تزيد على ثلاثة أعوام في إعادة هيكلة “شركة النصر للتصدير والاستيراد”، إحدى الشركات المصرية العريقة، التي كان لها أثراً كبيراً في نمو الصادرات المصرية.

وأوضح الوزير أنه تم وضع نموذج عمل جديد للشركة في ثوبها الجديد باسم “جسور”، يقوم على تقديم خدمتين أساسيتين للمصنعين المصريين من القطاع الخاص، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، التي لا تمتلك أدوات التعامل مع الأسواق الخارجية تصديراً واستيراداً، حيث تتمثل الخدمة الأولى في التسويق والترويج للمنتجات لدى تجار الجملة في أكبر المراكز التجارية العالمية عبر منصة إلكترونية، أما الخدمة الثانية فتتعلق بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى خدمتي التمويل والخدمات المصرفية والتأمين.

وأضاف هشام توفيق أنه تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية للشركة، لتتضمن 14 مركزاً إقليمياً، منها 6 مراكز في أفريقيا، في: غانا، والكاميرون، والسودان، والمغرب، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، ومراكز في كل من البرازيل، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، ودبى، والهند، وماليزيا، والصين، لافتا إلى أن خطة الشركة تستهدف تغطية ما يزيد على أربعين سوقاً من خلال تلك المراكز.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه تمت مراجعة أساليب العمل في تلك المراكز، لتعتمد على مدير محلى على دراية باحتياجات الدولة والدول المحيطة، كما يقوم نموذج العمل الجديد على توفير حد أدنى من الدخل الثابت للعاملين، مع الاعتماد بصورة أكبر على نظام العمولة ضماناً للتحفيز، بالإضافة إلى الاعتماد على تكوين شبكة من الوكلاء فى الدول المحيطة بدولة المركز، والدول المحيطة، يعملون على جذب عملاء من تجار الجملة للتعامل مع الشركة.

أما من ناحية الخدمات اللوجستية، فقد أكد الوزير أنه تم التعاقد مع ١٥ من مقدمي تلك الخدمات من كبرى الشركات العالمية، ما بين نقل بري، وبحري، وجوي، وتخليص جمركي، وفحص وتخزين، كما تم تدريب العاملين في الشركة ـ ممن اجتازوا اختبارات التقييم ـ على التعامل مع مقدمى تلك الخدمات، إلى جانب الخدمات المصرفية، المقدمة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، من تحويلات وتمويل، من خلال شبكة من البنوك الإقليمية، شارك فيها African Export Import Bank، والبنك الإسلامي للتنمية، والخدمات التأمينية المقدمة بالتعاون مع شركة مصر للتأمين.

افتتاح 6 فروع لشركة جسور في صورتها الجديدة

وأشار الوزير إلى أن اليوم يشهد الاحتفال بافتتاح أول ستة فروع للشركة في صورتها الجديدة، وإطلاق منصة التجارة الالكترونية الكاملة للشركة، والتي تبدأ بعرض المنتجات التي تم تجميعها، وتسجيل الطلبات من جهة المستوردين، وتحديد الخدمات اللوجستية المطلوبة، واصدار الفواتير، انتهاءً بإتمام العملية التصديرية وتسوية المدفوعات المتعلقة بها مع مختلف الأطراف.

وفي هذا الإطار، توجه هشام توفيق بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على الدعم المستمر لجهود وزارة قطاع الأعمال العام في إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، وعلى رعايته وحضوره لإطلاق أول ستة مراكز للشركة والمنصة الالكترونية لها اليوم.

كما توجه الوزير بالشكر لشركاء النجاح من مجالس تصديرية، وغرف صناعية، وغرف تجارية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعيات رجال الأعمال، وغيرهم على تعاونهم في نشر الوعى بين أعضائهم بأهمية وكيفية تسجيل منتجاتهم على الكتالوج، الأمر الذي ساهم في تسجيل ١٢٠٠ شركة وأكثر من ١٥ ألف منتج خلال شهور وجيزة ، كما توجه بالشكر لكل شركاء النجاح من مقدمى الخدمات التكنولوجية (Inspire – Wadi El Nil – Microsoft – MBS)، ومقدمى الخدمات اللوجستية (too many to mention)، والبنك الأهلى المصرى، وشركة مصر للتأمين، حيث ساهم تعاونهم جميعاً في الوصول بالشركة لما آلت اليه اليوم لتكون بحق “بيت المُصدر المصرى”.

وفي ختام كلمته، وجه وزير قطاع الأعمال العام الدعوة للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، للإسراع بتسجيل منتجاتها، حتى يتسنى لمصر تحقيق الهدف الذى وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

من جانبه، توجه أشرف سعيد، العضو المنتدب لشركة “جسور”، في كلمته خلال المؤتمر، بالشكر والعرفان على الثقة التى تم وضعها فيه، حيث تشرف بتكليفه عضواً منتدباً لشركة جسور فى أكتوبر 2020، والدعم المتواصل للجهود المبذولة فى اعادة هيكلة الشركة، لافتاً إلى ان الوزارة وضعت رؤية لإعادة هيكلة وتطوير الشركة، ونموذج العمل الجديد لها، وتم تكليفه بتنفيذ تلك الرؤية تحت اشراف الوزارة والشركة القابضة ومجلس الادارة الجديد للشركة.

وتناول العضو المنتدب الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها فى سبيل تحقيق رؤية وزارة قطاع الاعمال العام في تطوير الشركة، لتقديم خدمتين أساسيتين للمصنعين المصريين، لاسيما من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء لفتح أسواق جديدة لهم فى الخارج، أو لتوفير مجموعة من الخدمات اللوجستية التى قد يصعب عليهم الوصول لها نظراً لصغر الحجم والافتقاد للقدرة على التفاوض مع كبرى مقدمى تلك الخدمات، لافتاً إلى أن التكليف تمثل في الانتهاء من تنفيذ المنصة الالكترونية لـ “جسور”، وتسجيل منتجات الشركات المصرية عليها، وافتتاح أول ستة فروع للشركة، وانهاء التعاقد مع مقدمى كل الخدمات اللوجستية.

وعرض أشرف سعيد بعض شاشات المنصة التى تعد حلقة الوصل بين كافة الأطراف المتعاملة مع الشركة بخصوص أى عملية تصديرية، والتي تتمثل في المصنع أو الطرف البائع (Vendor)، والذي يقوم بتسجيل الشركة، وفور اعتمادها والتأكد من صحة أوراقها (السجل التجارى والبطاقة الضريبية)، يتم السماح له بتسجيل منتجاته القابلة للتصدير، بالإضافة إلى المستورد أو تاجر الجملة (Wholesaler)، الذى يقوم بدوره بتسجيل نفسه من خلال نموذج بيانات مخصص لتلك الفئة، ويكون مدير أقرب فرع له هو المسؤول عن التأكد من هويته وملاءته المالية، موضحاً أن مختلف القطاعات العاملة فى الفرع الرئيسي يكون لها صلاحيات متباينة بحسب طبيعة عملها للدخول على المنصة.

وأوضح العضو المنتدب أن القطاع التجارى هو المختص بمتابعة أداء الفروع المختلفة ومديرين الفروع ومسؤولى البيع بها، سواء من العاملين فى دولة الفرع أو من الوكلاء المتعاقد معهم فى الدول المحيطة، ومتابعة وتحديث بيانات المصدرين على المنصة، أما قطاع العمليات التجارية واللوجستية فهو المنوط بتنفيذ أى عملية تجارية وتوفير الخدمات اللوجستية المتعلقة بها بالتنسيق مع مقدمى تلك الخدمات، وقطاع التسويق هو المنوط بمتابعة أداء الفروع والأسواق المختلفة، لتحديد الدول المطلوب التوسع فى النشاط التسويقي لخدمات الشركة بها، والقطاع المالى هو المسؤول عن تسوية كافة المدفوعات المالية مع الطرف البائع و الطرف المشترى ومقدمى الخدمات المختلفة .

أما بخصوص الفروع الستة الأولى، فقد أشار العضو المنتدب لشركة “جسور” إلى أنه تم الاعلان عن وظائف مديري الفروع فى الدول الست، واختيار أفضلهم لقيادة الفروع فى شكلها الجديد، ووفق نموذج العمل الجديد للشركة.

كما قدم العضو المنتدب أحد مديري الفروع لعرض كلمة نيابة عن المجموعة، لافتاً إلى أنه تم أخيراً التعاقد مع أكثر من ١٥ مقدم خدمة لوجستية ومالية من نقل برى وبحرى وجوى وتخليص جمركى وفحص وتخزين وخدمات مصرفية وتأمينية، للتأكيد على توفير حزمة متكاملة من الخدمات المطلوبة للتيسير على أى مُصنع كبير أو صغير لزيادة صادراته.

وفي ختام كلمته، جدد أشرف سعيد، الشكر لوزير قطاع الأعمال العام، على ما قدمه من ثقة ودعم، كما وعد بأن تكون الشركة “بيت المُصدر المصري”.