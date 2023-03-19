وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من صرف تعويضات جميع عمال الحديد والصلب

قال وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت إنه تم الانتهاء من صرف جميع تعويضات عمال شركة الحديد والصلب –تحت التصفية- التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والبالغ عددهم 5154 عاملا مقيدا في كشوفات التعويضات، بإجمالي 2.25 مليار جنيه لجميع العمال.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، على هامش توقيع عقد تطوير كورنيش المقطم أمس، أنه وجه بسرعة صرف تعويضات العمال والحفاظ على حقوقهم فى جميع الشركات التابعة.

وأكد أنه جار العمل على انهاء اجراءات تصفية الحديد والصلب من المعدات والخردة في مزادات مختلفة، لافتا إلى أنه تم وضع تصور مبدئي لتطوير واستغلال أرض الشركة لتعظيم العائد منها.

يذكر أن أرض شركة الحديد والصلب تصل إلى 6 ملايين متر بمنطقة حلوان يقع أغلبها على كورنيش النيل وتمثل قيمة سوقية يمكن استغلالها فى إنشاء مدينة سكنية استثمارية.

وكانت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب قد اتخذت قرارًا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021، بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها.

وقررت الوزارة تصفية الشركة بسبب الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة والتي تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها في 30/6/2020، ووفقًا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.

يشار إلى أنه تم تدبير تعويضات العمال والتي تقدر بنحو 2.25 مليار جنيه، تم تدبير مليار منها عبر قرض من بنك الاستثمار القومى، ممولا من بنكى «الأهلي» و«مصر» فيما سيتم اقتراض 1.25 مليار جنيه المتبقية من خلال قرض مباشر لصالح «القابضة للصناعات المعدنية من نفس البنكين بضمان وزارة المالية.

وتابع وزير قطاع الاعمال: إن الشركات القابضة تقوم بدورها فى توفير التمويلات الاستثمارية لكافة الشركات التابعة وتوفير الدعم لتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية خاصة الشركات الصناعية لإنتاج منتج عالى الجودة والتوسع للتصدير مستقبلاً.