وزير قطاع الأعمال: ارتفاع إيرادات الشركات لا يتضمن الأصول المبيعة

الشرقاوى: زيادة 600% فى أرباح شركات قطاع الأعمال العامالمال ـ خاصأكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تنفذ عمليات إعادة هيكلة للشركات التابعة لها وفق خطة من 7 محاور فى إطار برنامج الحكومة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى تحقيقها طفرة غير مسبوقة فى الأربا

الشرقاوى: زيادة 600% فى أرباح شركات قطاع الأعمال العام

المال ـ خاص

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تنفذ عمليات إعادة هيكلة للشركات التابعة لها وفق خطة من 7 محاور فى إطار برنامج الحكومة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى تحقيقها طفرة غير مسبوقة فى الأرباح عن العام المالى 2016/2017 بنسبة زيادة 600% عن العام المقارن 2015/2016.

وأوضح أن خطة الوزارة تشتمل على عدة محاور للتطوير تتمثل فى تنويع المحافظ الاستثمارية للشركات القابضة، وتنويع مصادر التمويل باختلاف أنشطة الشركات، وإعادة الهيكلة الإدارية، والتطوير الفنى والتكنولوجى، واستغلال الأصول المملوكة للشركات، وتطوير الموارد البشرية، ونظم الإفصاح والحوكمة، بالإضافة إلى بعض التعديلات التشريعية.

وأشار الوزير، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر ” إعادة الهيكلة.. العمليات ومقومات النجاح “، الذى نظمه مركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التجارة – جامعة القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للإدارة المالية، إلى أن عملية إعادة هيكلة الشركات لها ضوابط ومحددات تؤثر فى سرعة اتخاذ القرار سواء كانت قوانين أو بيئة الأعمال أو أبعادا اجتماعية، ونعمل على تسريع إجراءات إعادة الهيكلة مع الالتزام بتلك الضوابط.

كما أوضح “الشرقاوي”، أن نتائج الأعمال المحققة خلال العام المالى 2016/2017 ناتجة عن نشاط الشركات، وليست قيمة بيع أصول أو فروق العملة والتى لا تدخل فى قائمة نتائج الأعمال حيث تأثرت الشركات سلبًا وإيجابًا بقرار تحرير سعر الصرف مثلها في ذلك مثل كل الشركات، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالى 2017/2018 تحمل أرقامًا مبشرة فى أرباح الشركات.

وأكد أن لكل شركة حالة خاصة فى عملية التطوير وبالتالى لا يمكن تطبيق إجراءات عامة لإعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا من تقييم فنى ودراسة للعروض المقدمة من خلال المناقصة العالمية لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، وكذلك الدلتا للصلب، ومشروع تطوير مصر للألومنيوم بإنشاء خط إنتاج جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وتخفيض استهلاك الكهرباء.

وذكر أنه يتم التفاوض مع إحدى الشركات العالمية للدخول في شراكة لتشغيل وتحديث خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات، بالإضافة إلى ترسية مناقصة تطوير شركات حليج الأقطان التابعة للقابضة للغزل والنسيج لإحدى الشركات الهندية، إلى جانب خطة تطوير القومية للأسمنت وما يجرى من دراسة لاحتياجات الشركة وجدوى أعمال التطوير، والعمل على تطوير وتحديث خطوط إنتاج شركتى النصر والدلتا للأسمدة، وأعمال التطوير التي تتم بشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”.

وفيما يخص استثمارات الشركات بالعاصمة الإدراية الجديدة، أوضح الوزير أن عددا من الشركات التابعة للوزارة تعتزم إقامة مشروعات متنوعة سكنية وفندقية بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى شركات المقاولات التابعة للوزارة التي تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالعاصمة الجديدة.