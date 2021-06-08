وزير قطاع الأعمال : اختيار 3 منتجات نهائية فقط للتصدير بعد تطوير مصانع الغزل والنسيج

وأكد أن صناعة الغزل والنسيج تعد أهم صناعة في مصر بدءا من مرحلة الزراعة للحلج ثم للصناعة والتجارة والترويج للمنتجات

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن صناعة الغزل والنسيج تعد أهم صناعة في مصر بدءا من مرحلة الزراعة للحلج ثم للصناعة والتجارة والترويج للمنتجات، لافتا إلى أن تلك المراحل تستوعب عددا من العمالة وفرص العمل لا حصر لها، متابعا أنه تم الاتفاق على إنتاج ثلاث منتجات نهائية فقط وترك الباقي للقطاع الخاص، ومنها إنتاج ملابس البيت، والمنسوجات والمفارش، والقمصان.

وأضاف توفيق، في تصريحات لعدد محدود من الصحفيين، أنه تم تأسيس شركة متخصصة للتسويق لخلق سوق للمنتجات سواء داخليا وخارجيا.

جاء ذلك خلال تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث كان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتفقد استاد غزل المحلة.

ولفت وزير قطاع الأعمال، إلى أن تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، وزراعة ٢١٨ فدانا بدلا من ٥٠٠ فدان مستهدف زراعتها هذا العام إلا أن هناك تحديات طبيعية ورياح ساهمت في تقليص المساحة الزراعية.

واستهل وزير قطاع الأعمال العام، زيارة الشركة، بتفقد مركز تدريب العاملين، وذلك بعد الانتهاء من تطويره، وتركيب الماكينات لتدريب العاملين على المعدات والآلات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.