وزير قطاع الأعمال : إنتاج أول سيارة كهربائية خلال عام (فيديو)

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أن شركة النصر للسيارات ستكون جاهزة لإنتاج أول سيارة كهربائية بالتعاون مع الجانب الصيني خلال عام واحد في الربع الأخير من 2021.

وقال الوزير في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد : “كلمت السفير الصيني أمس والشركة أول أمس و بقالنا شهر في الدراسات الأخيرة وبإذن الله تنتهي آخر سبتمبر ودي الدراسات النهائية بالأسعار بكل حاجة علشان إذا انبسطنا من النتيجة باذن الله نبتندي نجهز المصنع ويكون الإنتاج جاهز في الربع الآخير من 2021 .. في ظرف سنة بإذن الله”.

وأكد أن الجانب الصيني مهتم جدا بمفاوضات الشراكة مع النصر للسيارات.

وأشار إلى أن وفد من قطاع الأعمال العام زار الصين في سبتمبر الماضي ، وأتى وفد من هناك لدراسة مصنع النصر ، إلا أن جائحة كورونا أدت إلى تعطل المفاوضات مؤقتا نظرا لأن الشركة الصينية التي ستتعاون مع “النصر” تتواجد في بؤرة وباء كورونا في الصين بمقاطعة ووهان ، وأغلقت مصنعها نحو 3 شهور ونصف.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قدمت للرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى – السبت الماضي- عرضا توضيحيا بشأن آخر تطورات ملف صناعة السيارات الكهربائية .

وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن تكلفة مشروع إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع النصر للسيارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى سهولة تدبير تلك التكاليف من خلال موارد الحكومة الذاتية.

كانت شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «دونج فينج» الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية.

وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام إنتاج نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنويًا، على أن يبدأ الإنتاج العام المقبل.

وأضاف «توفيق» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أنه قدم ملفا كاملا لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عن تصورات صناعة السيارات الكهربائية بمصر، بالإضافة إلى شرح المحفزات التشجيعية المطلوبة وكذلك الإجراءات الخاصة بالتراخيص، مشددًا على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف تشجيع صناعة السيارات بمصر بصفة عامة والسيارات الكهربائية بصفة خاصة.

وأوضح أن أبرز الإجراءات التحفيزية تركزت حول تحديد سعر الخدمة بجانب سعر الكهرباء فى محطات الشحن، وأماكن مواقف السيارات المقترحة لإقامة محطات الشحن بجانبها، بالإضافة إلى سبل التعاون مع المولات الخاصة فى بند محطات الشحن، وتقديم دعم لأول 100 ألف مشترٍ بقيمة مبدئية تصل إلى 50 ألف جنيه للسيارة.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت برنامجا لتمويل السيارات التجارية وأبرزها سيارات الأجرة الكهربائية «التاكسي» سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا، لافتًا فى الوقت نفسه إلى عدم وجود برامج لتمويل عمليات شراء سيارات كهربائية لا تستخدم فى غرض تجاري.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء سيقوم بإصدار بيان لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بإستراتيجية تحفيز صناعة السيارات الكهربائية.