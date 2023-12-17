وزير قطاع الأعمال : إنتاج أنواع جديدة من «اليايات» لسد احتياجات السوق وتشغيل خط تيل الفرامل

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أمس، بزيارة مفاجئة لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل (يايات) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكلف بسرعة إنتاج أنواع جديدة من اليايات لسد احتياجات السوق وتشغيل خط تيل الفرامل.

كما تفقد “عصمت” مصانع وخطوط إنتاج اليايات الورقيـة والحلزونية وتيل الفرامل، وراجع احتياجات ولوازم الإنتاج وقطع الغيار المطلوبة وخطط الصيانة ومعدلات تنفيذها والالتزام بمواعيدها فى إطار ما تم التوجيه به خلال الزيارات السابقة ومدى الانعكاس على القوائم المالية ومؤشرات الأداء.

واستعرض مراحل العملية الإنتاجية وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية، وإمكانية التوسع في المنتجات الحالية وإضافة أخرى جديدة، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة بدعم وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الواردات.

وذكرت الوزارة فى بيان أن الزيارة تأتي في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير والنهوض بأداء العاملين واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها ومراجعة خطط التشغيل التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية.

شركة اليايات

وأكد “عصمت” أن شركة اليايات تمتلك كافة مقومات النجاح ولدى العاملين بها خبرات متراكمة في هذا المجال الأمر الذى تم البناء عليه لحسن إدارته واستغلاله لسد حاجة السوق المحلية، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة فى إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة وانطلاقا من طبيعة النشاط للتوسع فى إنتاج المنتجات الجديدة التى تحتاجها الأسواق، والحرص على تطبيق نظم الجودة، مشيرا إلى مراجعة السياسات البيعية والتسويقية والمالية داخل الشركة لمواكبة التطور فى هذا المجال ، والاهتمام بتدريب العاملين ومواصلة تنظيم برامج تدريبية خاصة للوفاء بالاحتياجات فى قطاعات العمل المختلة.

واستمع “عصمت” من مسئولى التشغيل إلى شرح مختصر حول مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، ومدى توفر المواد الخام المستخدمة في عمليات الإنتاج ودراسات السوق والحصة التى تستحوذ عليها الشركة فى السوق المحلية فى ظل الطلب المتزايد على تلك المنتجات والتى يمكن من خلاله خفض الواردات خاصة وأن مستلزمات الصناعة يتم توفيرها من السوق المحلية.

ووجه الوزير بالتوسع في إنتاج تيل الفرامل بالتعاون مع القطاع الخاص علما بأن هذا المنتج يتم بيعه قبل الانتهاء من عمليات التصنيع ، مشيرًا إلى إنتاج أنواع جديدة من اليايات جار عرضها على وزارة النقل لاعتمادها والتوسع في إنتاجها فى إطار تحسين المنتج المحلى والالتزام بالمعايير الدولية للصناعة وإحلال الصناعة الوطنية، وتمت مراجعة التنسيق مع شركة الدلتا للصلب لإمدادها بالخردة المتوفرة لاستغلالها في عمليات الإنتاج.

جدير بالذكر أن شركة اليايات من أعرق الشركات العاملة فى السوق المصرية، وتأسست عام 1958 وتعمل في مجال صناعة اليايات الورقية والحلزونية ولوازمهــا بمختلف أنواعها وأشكالها وأحجامها وخاماتها للسيــارات وعربـــات قطارات السكك الحديدية والمترو، وغيرها من المركبات والمعدات الصناعية، بالإضافة إلى إنتـــاج تيل الفرامل وأجزائها ولوازمها وقطع الغيار غير المعدنية والاتجار فيها وفي خاماتها.