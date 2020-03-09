وزير قطاع الأعمال : إغلاق شركة الحديد والصلب أحد الخيارات المطروحة

أكد أن الوزارة في انتظار الخطوات الأخيرة من البحث في وضع شركة الحديد والصلب بعد الخسائر المتكررة لها

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن الوزارة في انتظار الخطوات الأخيرة من البحث في وضع شركة الحديد والصلب بعد الخسائر المتكررة لها، موضحا أن إغلاق الشركة أحد الخيرات المطروحة .

وأضاف وزير قطاع الأعمال في لقاء له مع برنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث أن برنامج طرح الشركات في البورصة مستمر ويتم العمل عليه الآن.

وأشار إلى أنه سيتم طرح شركات الإسكندرية للحاويات وأى فينانس وبنك القاهرة قبل دخول الصيف، ومنهم شركة قبل رمضان المقبل .

وأكد أن قائمة الشركات الحكومية التى سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات جاهزة وتضم مابين 7 ل8 شركات .

وأوضح أن مجموعة الشريف السعودية ستقوم بتطوير فندق شيبرد بقيمة 1.4 مليار جنيه على ان يتم اقتسام الأرباح معها لمدة 30 عاما موضحا ان تلك الشركة مستثمر مالى .