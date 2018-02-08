وزير قطاع الأعمال: إعادة النظر في مناقصات تطوير الشركات للدراسة

أحمد عاشورقال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه قرر وقف مناقصات تطوير الشركات التابعة، لحين إعادة دراسة خطط التطوير بحيث تراعي الاهتمام بالعنصر البشري.يشار إلى أن عددا من الشركات أعلنت عن مناقصات لتطويرها من بينهم شركة الحديد والصلب. وأضاف بدوي أن الأهم من التطوير هو تحديد الهدف من



أحمد عاشور

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه قرر وقف مناقصات تطوير الشركات التابعة، لحين إعادة دراسة خطط التطوير بحيث تراعي الاهتمام بالعنصر البشري.

يشار إلى أن عددا من الشركات أعلنت عن مناقصات لتطويرها من بينهم شركة الحديد والصلب.

وأضاف بدوي أن الأهم من التطوير هو تحديد الهدف من العملية نفسها، بما يساعد علي تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأكد بدوي أنه يسعى من أول يوم عمل له بالوزارة التصدي للفساد، حيث تم تحويل مسؤولين في الشركة القومية للأسمنت للنيابة للتحقيق في أسباب خسائر الشركة، مشيرا إلى أنه “لا توجد شركة أسمنت في العالم تخسر مليار جنيه، وهذا أمر يمكن أن يُدرس عالميا، وبالتالي علينا التعامل مع المشاكل القائمة لتلك الشركات قبل الشروع في أعمال التطوير”.

وتابع وزير قطاع الأعمال أن الترويج بأن العمالة هي السبب في خسائر قطاع الأعمال العام أمر غير صحيح، ولكن الأزمة التي يعاني منها القطاع هي هيكل الأجور واستحواذ القيادات الإدارية علي الأجور وليس العمال، فعلي سبيل المثال يوجد عامل يشرف عليه 4 قيادات.

