استثمار

وزير قطاع الأعمال: إصلاحات غير مسبوقة لتحسين أداء الشركات التابعة

خلال ندوة للبنك الأوروبي وصندوق النقد
عصام عميرة 5:04 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 5:04 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

  أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة منفتحة على جميع أشكال الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الشراكة في الإدارة والتشغيل ورأس المال وتقاسم الأرباح، وذلك إيمانًا بأهمية دور القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف “توفيق”، خلال ندوة عبر الإنترنت للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، حول الشركات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، أنه تم إجراء إصلاحات غير مسبوقة في الشركات التابعة على مدار العامين الماضيين لتعزيز الحوكمة وتحسين الأداء، واختيار الكفاءات والقيادات المؤهلة لإدارة الشركات.

اقرأ أيضا  ارتفاع ديون قطاعات عديدة فى مصر ما عدا المالي خلال الربع الثانى

 القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق التنمية

كما أكد على وضع معايير محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة التابعة للوزارة، مشيرًا إلى تعديل القانون المنظم لعمل الشركات – الذي لم يشهد تغييرًا منذ نحو 30 عامًا – للتأكد من تطبيق الحوكمة المناسبة.

وأوضح أن الإصلاحات شملت أيضًا إعداد لوائح عمل موحدة لجميع الشركات، وتطبيق مبدأ ربط الأجور بالإنتاجية ومبيعات وأرباح الشركات، وكذلك تم في كل شركة قابضة استحداث إدارة جديدة للتسويق المركزي لمحفظة منتجات الشركات التابعة، ولجنة مركزية مستقلة للاستثمار بهدف دراسة وتحديد أوجه الاستثمارات الموجه داخل الشركات التابعة.

اقرأ أيضا  «صندوق مصر السيادي» يدرس مع «بدايات مصر» تحويل «باب العزب» كأول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط

 وأشار وزير قطاع الأعمال إلى تسوية مديونيات تاريخية على الشركات مع الجهات الحكومية بإجمالي 33 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية، وكذلك حسن إدارة واستغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات وتعظيم قيمتها والعوائد المحققة منها.

كما أكد على أنه جاري حاليًا تنفيذ خطط استثمارية ومشروعات ضخمة لإعادة الهيكلة والتطوير في العديد من الشركات التابعة في مختلف القطاعات منها تجارة وحليج الأقطان، وصناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وإنتاج المركبات الكهربائية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والسياحة والفنادق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

مرسيدس تتسلم أرض «قناة السويس» وتبدأ التشغيل خلال عام

أحمد عاشور 10:25 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

هل يدفع ارتفاع أسعار فحم الكوك عالميًّا «قطاع الأعمال» لتطوير شركة «النصر»؟

عصام عميرة 8:56 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

وزيرة التعاون الدولي : تمويل إنمائي بـ80 مليون جنيه من «الأوروبي للإعمار» لـ«ريفي»

محمود محسن 5:25 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

وزير الري: خط ملاحي جديد بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

مدحت إسماعيل 4:40 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات

عصام عميرة 1:45 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

قطاع الأعمال: ترحيب واسع من المزارعين بمنظومة تداول القطن وبيع 33 ألف قنطار في 20 يوما

عصام عميرة 12:56 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21