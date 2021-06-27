وزير قطاع الأعمال: أوشكنا على دمج 9 شركات للغزل والنسيج في كيان واحد

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة أوشكت على دمج 9 شركات للغزل والنسيج في شركة واحدة، مع زيادة رأس مالها عن طريق شركة دولية كبرى تمتلك خبرة في صناعة الزراعة التعاقدية في مجال الأقطان والتجارة.

وأضاف توفيق، خلال كلمته بـ”مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2021″، المنعقد -اليوم الأحد- أن الوزارة تستهدف التكامل في هذا المجال، خاصة وأن مصر تتميز بقطنها وقريبًا بصناعته.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلي زيادة عدد المحالج لإنتاج قطن أكثر نقاء من الوقت الحالي، مع الوصول إلى كبري الأسواق العالمية سواء في أقطان الشعر ناتج عملية الحليج.

وتابع وزير قطاع الأعمال: “نعمل على جذب شركاءنا في التسويق للأقمشة والملابس الجاهزة والمنسوجات، إضافة إلى الشركة التي ستكون مسئولة عن البيع والشراء لمنسوجاتنا”.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر شركة «المال جي تى إم»، بورتفوليو إيجيبت في دورته الخامسة، اليوم الأحد، والمنعقد تحت عنوان: “النمو تحت وطأة الوباء”.

وأطلقت شركة «المال جي تى إم» مؤتمرها السنوي “بورتفوليو إيجيبت 2021″، في دورته الخامسة تحت عنوان «النمو تحت وطأة الوباء».

وحضر الجلسة الافتتاحية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

وتضم جلسات المؤتمر نخبة مميزة من خبراء سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والتأمين، وأيضًا رؤساء وممثلي عدد من الشركات الكبرى بعدة مجالات مختلفة.

ويناقش المؤتمر الذي يضم 4 جلسات تأثير أزمة الوباء الضارية التي ضربت اقتصادات الدول المختلفة، على القطاع المالى غير المصرفى، وسبل تحقيقه النمو والتطور رغم الضغوط الناتجة عنها.