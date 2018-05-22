وزير قطاع الأعمال: أحكام الخصخصة تحترم وبعضها صعب التنفيذ

أحمد عاشور:
قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إن أحكام عودة 7 شركات للدولة بعد خصخصتها غريبة ولكنها تحترم وبعضها لايمكن تنفيذه.
وأضاف بدوي خلال السحور الذي نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الحكومة نجحت في تنفيذ 3 أحكام لشركات وجاري حل 4 مشكلات أخرى.
وأشار إلى أن جميع الأحكام صادرة عن قاضٍ واحد، ويوجد فتوي من مجلس الدولة باستحالة تطبيق بعض الأحكام.
وتابع الوزير أنه الأحكام بطلان الخصخصة لا تعد ظاهرة حيث تم بطلان 7 عقود من إجمالي 250 عقدا.
وأضاف بدوي خلال السحور الذي نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الحكومة نجحت في تنفيذ 3 أحكام لشركات وجاري حل 4 مشكلات أخرى.
وأشار إلى أن جميع الأحكام صادرة عن قاضٍ واحد، ويوجد فتوي من مجلس الدولة باستحالة تطبيق بعض الأحكام.
وتابع الوزير أنه الأحكام بطلان الخصخصة لا تعد ظاهرة حيث تم بطلان 7 عقود من إجمالي 250 عقدا.