وزير قطاع الأعمال: أحكام الخصخصة تحترم وبعضها صعب التنفيذ

أحمد عاشور: قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إن أحكام عودة 7 شركات للدولة بعد خصخصتها غريبة ولكنها تحترم وبعضها لايمكن تنفيذه. وأضاف بدوي خلال السحور الذي نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الحكومة نجحت في تنفيذ 3 أحكام لشركات وجاري حل 4 مشكلات أخرى. وأشار إلى أن ج

أحمد عاشور:

