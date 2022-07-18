وزير عراقي: سعر تداول النفط سيظل فوق 100 دولار للبرميل لبقية العام

قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبارإن سعر تداول النفط سيظل فوق مستوى 100 دولار للبرميل لبقية العام الحالى، مما يتطلب استمرار جهود مجموعة منتجي “أوبك+” لإدارة العرض والطلب.

توقعات وزير الطاقة العراقي بخصوص سعر تداول النفط

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول ، بقيادة المملكة العربية السعودية، مع روسيا ومنتجين آخرين لاستعادة الإمدادات تدريجياً مع انتعاش الاقتصادات والطلب على الطاقة من جائحة كوفيد -19. سيعمل “أوبك+” على التراجع عن جميع حدود إنتاجه بحلول نهاية أغسطس المقبل، بينما سيستمر في تطبيق اتفاقيته الحالية حتى نهاية العام.

و أضاف “عبدالجبار” في مقابلة”: “أود أن تحتفظ أوبك بأدواتها لقياس الإنتاج والسيطرة عليه والحفاظ على التوازن الحالي”. وأضاف: “سنناقش ذلك مع شركائنا”، من المقرر أن يجتمع تحالف “أوبك+” مرة أخرى في 3 أغسطس.

و يعمل العراق، ثاني أكبر منتج في “أوبك” بعد السعودية، على توسيع طاقات تكرير النفط وتصديره لتلبية الطلب المتزايد على الوقود والخام.

وأكد الوزير العراقي خلال رحلة إلى مشروع توسعة المصفاة، إن البلاد ستبدأ عملياتها في مصفاة كربلاء نهاية العام الجاري وستزيد طاقة تصدير الخام في موانئها الجنوبية إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً بنهاية العام المقبل.