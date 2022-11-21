وزير صحة كوبا من مقر إيبيكو للأودية: مصر تمتلك صناعة دواء متقدمة

استقبلت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكو” مساء الإثنين، وزير الصحة بدولة كوبا بأمريكا اللاتينية في زيارة رسمية لمصانع الشركة .

وقال خوسيه أنخيل وزير صحة كوبا،إن مصر تمتلك صناعة دواء متقدمة معربًا عن جدية بلاده في التعاون مع شركات الدواء المصرية، لتوفير الأدوية لمواطني بلاده.

من جانبها ، قالت د. ألفت غراب رئس شركة أكديما، إن مجموعة شركتى ايبيكو و المهن الطبية للأدوية ،أكبر الشركات التابعة لها ،نفذت بمنتجاتها الى أسواق امريكا اللاتينية حيث تصدرالى أسواق الاكوادر و كولومبيا و السلفادور و الدومينكان و جاميكا.

وتشمل صادرات إيبيكو إلى هذه البلدان، العديد من الأدوية،أهمها ، الانسولين ، و ريمايست ” ريديمسفير ” و قطرات العيون ، كما تسعي الشركة للتعاون مع كوبا لتصدير منتجاتنا من خلالها الى العديد من الدول فى امريكا اللاتينية.

إيبيكو : نتطلع للنقل التكنولوجيا الدوائية المتطورة في كوبا

د.أحمد الكيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

كما صرح د.أحمد كيلانى – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ايبيكو للادوية – بأن إيبيكو تتطلع للتعاون مع شركات الدواء الكوبية ذات الخبرة الكبيرة فى انتاج الادوية و البدائل الحيوية Biosimilars & Biologicals .

كما عبر الكيلاني عن رغبة شركته في نقل التكنولوجيا المتطورة لدي كوبا، و تصنيع مستحضراتهم المتطورة بمصنع إيبيكو 3 لإنتاج الأدوية و البدائل الحيوية ، أسوة بما تم مع واحدة من أكبر الشركات العالمية فى هذا المجال استعدادا لبدء الانتاج بمصنع إيبيكو 3 ، أواخر عام 2023

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة بدولة كوبا وسيه انخيل ، لمصانع الشركة برفقة السفيرة / تانيا أجوير فيرنانديز سفيرة كوبا بالقاهرة، وفي استقبال د.ألف غراب رئيس شركة اكديما ، ود. أحمد كيلانى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة إيبيكو

حيث قدمت د.ألفت شرحا عن امكانيات شركات اكديما و دورها الهام فى مساندة الدولة فى توفير الدواء خاصة توفير الانسولين و الهرمونات ، و مستحضرات علاج الكورونا و ايضا المشاركة فى جميع المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة

و قدم د. كيلانى عرضا عن امكانيات ايبيكو كأكبر شركات الدواء فى مصر من حيت انتاج الدواء بما يزيد عن 300 مليون عبوة سنويا – و الاولى فى عدد العبوات المباعة محليا ، وكذلك الاولى فى التصدير حيث تصدر 25 % من صادرات الدواء المصرية و ايضا الاولى فى انتاج وتوفير المضادات الحيوية ، كما توفر بمفردها نحو 33 % من احتياجات السوق المحلى من مستحضرات العيون

كما تناول بالتفصيل الموقف الحالى لتنفيذ انشاءات مصنع ايبيكو 3 لإنتاج الأدوية و البدائل الحيوية. ثم قام وزير الصحة الكوبى و مرافقيه بزيارة عدد من الاقسام الانتاجية حيث ابدى اعجابا كبيرا بالمستوى التكنولوجى المتطور لإنتاج و ضمان جودة الادوية بالمصنع .