وزير شئون الوزراء الإماراتي : نهضة مصر هي الأمل في غد أفضل للعرب

قال محمد بن عبدالله، وزير شئون مجلس الدولة الإماراتي، إن نهضة مصر هي الأمل في غدا أفضل للوطن العربي بشكل عام، ولأبناء الإمارات بشكل خاص.

وأضاف في كلمته بمؤتمر “مصر – الإمارات قلب واحد” بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات بين الدولتين، المقام حاليا في القاهرة، أن مصر هي الشقيقة الكبرى التي تعد السند لكل الوطن العربي، مشيرا إلى وصية الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات بالوقوف دوما بجانب مصر.

وأوضح وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات ، أن الروابط بين المواطن المصري وأخيه الإماراتي كثيرة ومتعددة، لافتا إلى أن الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات بين الدولتين دليل على قوة تلك الروابط.