سيـــاســة

وزير شئون المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

ويحث المواطنين علي المشاركة
ياسمين فواز 1:55 م, السبت, 7 نوفمبر 20 1:55 م, السبت, 7 نوفمبر 20

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أدلى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، صباح اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب التابعة لقسم التجمع الأول.

وأثنى الوزير على حسن تنظيم العملية الانتخابية، والتزام الكافة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وحث المستشار علاء الدين فؤاد جموع الناخبين على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعّالة في انتخابات مجلس النواب ، بوصفه واجب وطني مقرر بالمادة رقم 87 من الدستور.

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ودعا الناخبين الذين يحق لهم التصويت لأداء هذا الواجب الوطني من خلال المشاركة في انتخابات مجلس النواب الحالية، لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، وضمان مشاركتهم الفعالة في الشئون العامة، واستثمار المناخ الديموقراطي الذي تجرى فيه الانتخابات، وجهود الدولة المبذولة لتهيئة هذا المناخ، مع ضرورة الالتزام بارتداء القناع الطبي (الكمامة) حفاظًا على سلامة الكافة، والحفاظ على مسافات كافية بين الناخبين خارج اللجان الانتخابية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية الأخرى.

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كما وجه الوزير الشكر لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية بأنواعها، والقوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية من القوات المسلحة والشرطة المدنية، والهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الصحة، وكافة الجهات ذات الصلة على جهودهم الوطنية التي أسهمت في خروج العملية الانتخابية بالصورة المشرفة التي خرجت عليها.

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بقلم ياسمين فواز

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