وزير شئون القدس: بدأنا نلمس خطوات إيجابية من الإدارة الأمريكية في حل الدولتين وأزمة حي الشيخ جراح (فيديو)

أكد الدكتور فادي الهادمي، وزير شئون القدس، أن ما يربط الشعب المصري ومصر بالمقدسيين بشكل خاص والفلسطينيين بشكل عام علاقات قوية وكبيرة منذ زمن بعيد سنوات بعيدة، كما أن مصر هي سند للشعب الفلسطيني والمقدسيين بشكل خاص.

وقال الهادمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، إن الشعب الفلسطيني يتعرض للانتهاكات منذ الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب ودعم الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً بعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلي القدس.

وأضاف الهادمي ، أن الإدارة الأمريكية الجديدة بدأنا نلمس منها إجراءات إيجابية مثل تصريحات بشأن حل الدولتين وإدانة لتهجير أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، قائلًا: نتطلع إلى مواقف أمريكية شديد ضد العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وموقف سياسي أمريكي واضح داعم للشعب الفلسطيني.

وأكد وزير شئون القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرفض السماع للمناشدات العربية على رأسها المصرية بشأن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الاحتلال يجبر المقدسيين على هدم منازلهم بأيدهم لكي يتجنب الضرائب اللاحقة عليه إذا هدمها الاحتلال بنفسه.