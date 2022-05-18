وزير: روسيا ستضفي الصبغة القانونية على العملات المشفرة عاجلا أم آجلا

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف يوم الأربعاء، إن روسيا ستضفي الصبغة القانونية عاجلاً أو آجلاً على العملات المشفرة كأداة للدفع.

سئل مانتوروف أثناء ندوة عما إذا كان يعتقد أن العملات المشفرة ستصبح أداة قانونية للدفع، فأجاب قائلاً “السؤال هو متي يحدث هذا وكيف سيجري تنظيمه.. الآن وقد أصبح البنك المركزي والحكومة يعملان بنشاط عليه”.

أضاف: “عاجلاً أو آجلاً هذا سيجري تنفيذه في شكل أو آخر”.

ولدى روسيا خطط لإصدار الروبل الرقمي، وتحولت الحكومة مؤخراً إلى دعم استخدام عملات مشفرة خاصة بعد أن جادلت لسنوات بأنها قد تستخدم في غسل الأموال أو لتمويل الإرهاب.