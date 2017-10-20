وزير دفاع اسرائيل يطالب بزيادة ميزانية الجيش بـ1.5 مليار دولار

عادل عبدالجواد:طالب وزير دفاع اسرائيل "أفيجدور ليبرمان" بزيادة الميزانية العسكرية لمواجهة الخطر الإيراني، مطالبا وزارة المالية الإسرائيلية بزيادة ميزانية الجيش لمواجهة الخطر الإيراني، خاصة في أعقاب الاتفاق الذي أبرم معها وزيادة نفوذها في المنطقة لا سيما في سوريا.وكشف الملحق الاقتصادي لصحيف

عادل عبدالجواد:

طالب وزير دفاع اسرائيل “أفيجدور ليبرمان” بزيادة الميزانية العسكرية لمواجهة الخطر الإيراني، مطالبا وزارة المالية الإسرائيلية بزيادة ميزانية الجيش لمواجهة الخطر الإيراني، خاصة في أعقاب الاتفاق الذي أبرم معها وزيادة نفوذها في المنطقة لا سيما في سوريا.

وكشف الملحق الاقتصادي لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب ب 4 مليار شيكل “1.5مليار دولار” إضافية لتجهيز الجيش بمعدات حديثة لمواجهة الخطر الإيراني النووي ونفوذ إيران في سوريا علي حد قوله.

وذكرت الصحيفة أن مطلب ليبرمان الجديد يتنافى مع الاتفاق الذي وقعت عليه وزارة المالية الاسرائيلية مع وزير دفاع اسرائيل الأسبق موشيه يعالون.

وأوضحت الصحيفة أن طلب ليبرمان لم يصل بعد إلى الجهات المهنية في وزارة المالية، إلا أن مصادر في ديوان رئيس حكومة اسرائيل ووزارة الدفاع، أوضحوا أن ليبرمان يؤمن بأن إسرائيل بحاجة إلى هذه الزيادة، وأضافوا أن الغرض منها هو تجهيز الجيش في وجه الوجود الإيراني في سوريا، وتطوير أجهزة قتالية متطورة لمواجهة برنامج إيران النووي.حسبما ذكرت الصحيفة.