وزير خارجية قبرص يقترح مشاركة الشباب في أسبوع الجاليات

ولاء البري
التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية القبرصي آندرياس كاكوليديس، للحديث حول ملتقى “العودة للجذور” وفعالياته، والمردود الفعلي له.
حضر اللقاء، السفيرة مي طه خليل سفيرة مصر لدى قبرص، واللواء سمير طه مساعد وزير الهجرة لشئون الجاليات، والمفوض الرئاسي القبرصي.
وقالت مكرم، إن وزير خارجية قبرص أثنى على مشروع أسبوع الجاليات (إحياء الجذور) في مطلع مارس 2018، الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر الماضي، خلال القمة الرئاسية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.
وأضافت مكرم أنه أكد على أهمية مشاركة الجيلين الثاني والثالث من الثلاث دول لمعرفة العلاقات التاريخية والوعي بالتراث المشترك بينهم، مشددًا على ضرروة تكرار وتفعيل هذه التجربة بشكل دوري.
وأكدت السفيرة مي طه، ترحيب وزير الخارجية القبرصي، بفعالية العودة للجذور وما تحمله من أمية بالغة في ربط اواصر الصلة بين الشعوب الثلاثة وما سيوثقه من علاقات تاريخية وإنسانية وثقافية.
ونوهت إلى ما سيخلقه هذا المشروع من تنمية لفرص الاستثمار والسياحة ومجالات تعاون جديدة بين البلدان، فضلاً عن التعريف بمفهوم عودة الجذور ومردودها الهام على ربط شعوب المنطقة ببعضها.
كانت مصر وقبرص واليونان قد وقعوا بروتوكولا ثلاثيا بنيقوسيا، لتنظيم أسبوع الجاليات في الإسكندرية بعنوان “إحياء الجذور”.