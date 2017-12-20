وزير خارجية قبرص يقترح مشاركة الشباب في أسبوع الجاليات

ولاء البري‏التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية ‏القبرصي آندرياس كاكوليديس، ‏للحديث حول ملتقى "العودة للجذور" وفعالياته، والمردود الفعلي له.‏حضر اللقاء، السفيرة مي طه خليل سفيرة مصر لدى قبرص، ‏واللواء سمير طه مسا

ولاء البري‏

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية ‏القبرصي آندرياس كاكوليديس، ‏للحديث حول ملتقى “العودة للجذور” وفعالياته، والمردود الفعلي له.‏

حضر اللقاء، السفيرة مي طه خليل سفيرة مصر لدى قبرص، ‏واللواء سمير طه مساعد وزير الهجرة لشئون الجاليات، والمفوض الرئاسي القبرصي.

وقالت مكرم، إن وزير خارجية قبرص أثنى على مشروع أسبوع ‏الجاليات ‏‏(إحياء الجذور) في مطلع مارس 2018، الذي أعلن عنه الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي، في ‏نوفمبر الماضي، خلال القمة الرئاسية الثلاثية بين مصر ‏وقبرص واليونان‎.

وأضافت مكرم أنه ‏أكد على أهمية مشاركة الجيلين الثاني والثالث من الثلاث دول لمعرفة العلاقات ‏التاريخية ‏والوعي بالتراث المشترك بينهم، مشددًا على ضرروة تكرار وتفعيل هذه التجربة بشكل ‏دوري. ‏

وأكدت السفيرة مي طه، ترحيب وزير الخارجية القبرصي، بفعالية العودة للجذور وما تحمله ‏من أمية بالغة في ربط اواصر الصلة بين الشعوب الثلاثة وما سيوثقه من علاقات تاريخية ‏وإنسانية وثقافية.

ونوهت إلى ما سيخلقه هذا المشروع من تنمية لفرص‏ الاستثمار والسياحة ‏ومجالات تعاون جديدة بين البلدان، فضلاً عن التعريف بمفهوم عودة ‏الجذور ومردودها الهام ‏على ربط شعوب المنطقة ببعضها.‏

كانت مصر وقبرص واليونان قد وقعوا بروتوكولا ثلاثيا بنيقوسيا، لتنظيم أسبوع الجاليات في ‏الإسكندرية بعنوان “إحياء الجذور”.‏