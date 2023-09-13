وزير خارجية فرنسا تزور مصر لبحث التعاون في مواجهة التحديات العالمية

ستزور وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا مصر في 13 و14 سبتمبر الجاري،وفقاً لبيان وزعته السفارة الفرنسية على الصحفيين وحصلت”المال” على نسخة منه.

وستجري الوزيرة لقاءً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووزير الخارجية سامح شكري.

وقال بيان السفارة الفرنسية إن لقاءاتها ستطرق إلى تداعيات الأزمة الوسية الأوكرانية، ولا سيما على الأمن الغذائي العالمي وستذكّر بالمبادرات التي تضطلع بها فرنسا بغية مساعدة البلدان الأكثر تضررًا من الاضطرابات التي أصابت الأسواق الزراعية.

وأضافت السفارة الفرنسية أن الوزيرة ستناقش وسائل التوصل إلى حلول سياسية مستدامة للأزمات التي تؤثر في المنطقة ولا سيما في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتابع بيان السفارة الفرنسية : ستتطرق الوزيرة كذلك مع نظيرها إلى تعزيز التعاون بين فرنسا ومصر بشأن مواجهة التحديات العالمية، ولا سيّما في سياق تمويل الانتقال إلى الممارسات المراعية للمناخ، تماشيًا مع روح ميثاق باريس للشعوب وكوكب الأرض.

ويندرج ذلك في إطار استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر القمة من أجل ميثاق مالي دولي جديد الذي عُقد في باريس في شهر يوليو المنصرم.