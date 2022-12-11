وزير خارجية بريطانيا يحذر من استغلال روسيا محادثات السلام الأوكرانية في إعادة تسليح نفسها

حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي من استغلال روسيا مباحثات السلام في أوكرانيا لإعادة تسليح نفسها، مضيفا أن أنه يشعر بأية مؤشرات على أن موسكو ستدخل في مفاوضات بنوايا حسنة.

وأضاف كليفرلي أن بريطانيا تريد أن ترى محادثات سلام تجرى “في أسرع وقت”، إلا أنه كرر القول إن أوكرانيا هي التي يجب أن تحدد المعايير لأي مفاوضات تجرى.

وقال كليفرلي في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية: “أي مفاوضات تحتاج لأن تكون حقيقية، تحتاج لأن تكون ذات معنى. لا يمكن أن تكون ستارا فحسب لإعادة تسلح روسي والمزيد من تجنيد القوات”.

وتابع “لا أرى حقا أي مؤشرات من الجانب الروسي تمنحني ثقة في أن فلاديمير بوتين سيدخل تلك المحادثات بنية طيبة. أسلوب التصريحات بشكل عام لا يزال صداميا للغاية”.