وزير خارجية بريطانيا يؤكد لـ«مدبولي»: مصر شريك مهم لنا (صور)

بجث جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء السبت، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن مصر شريك مهم بالنسبة لبريطانيا.

حضر المقابلة السفير شريف كامل، سفير مصر في لندن ، وذلك بفندق الإقامة على هامش مشاركة د. مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث .في مستهل اللقاء، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لوزير الخارجية البريطاني بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً للمملكة المتحدة، مشيداً بالتنظيم المتميز لفعاليات التتويج، قائلا أنها جاءت لتعكس إرث وتاريخ هذا البلد الكبير.

وتوجه وزير الخارجية البريطاني بالشكر لمصر وقيادتها على المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى مراسم التتويج، مشيداً بما يربط مصر وبريطانيا من علاقات تعاون ممتدة الجذور.

وقال أن العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة علاقات ممتدة لسنوات طويلة، ومصر بالنسبة لهم شريك مهم.

وأكد كليفيرلي أهمية العمل خلال الأعوام المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستويات أكبر، لأن مصر فاعل دولى مهم، وصديق للمملكة المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى الوضع في السودان، وأعرب الجانبان عن أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سريع يوقف الصراع المسلح، ويضمن أمن وسلامة الشعب السوداني. وشرح رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها مصر لاستيعاب الأشقاء الوافدين من السودان.

وأعرب وزير الخارجية البريطانى عن شكر بلاده لمصر على المساعدة التي قدمتها في إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، مشيداً بعلاقات العمل الممتازة التى تجمعه بالوزير سامح شكري وزير الخارجية، وتشاورهما المتبادل فيما يخص الأزمة السودانية.

وانتقل الحديث إلى جهود التنمية فى مصر، حيث استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة على مدار السنوات الماضية، بما فى ذلك بناء منظومة نقل عام حضارية تشمل خطوط المونوريل ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف وغيرها، وأننا لدينا شبكة طرق عامة تم تطويرها على أعلى مستوى، حتى يمكنها التوافق مع الزيادة السنوية الكبيرة في عدد السكان.

وأثنى وزير الخارجية البريطاني على التعاون مع مصر في العديد من المشروعات، ومن بينها مشروع المونوريل، وقال أن هذا التعاون يخدم العلاقات المستقبلية بين بلدينا، ويحقق النفع للشعبين.

وأشاد وزير الخارجية البريطانى بالتنظيم المتميز لمؤتمر المناخ كوب 27، الذى استضافته مصر، وجهود الرئاسة المصرية للمؤتمر في التوفيق بين مختلف الأطراف خلال المفاوضات، قائلا: لقد قمتم بعمل ناجح للغاية.

وتناول اللقاء كذلك التأثير الاقتصادي للأزمة الروسية الأوكرانية على مختلف دول العالم، وما خلفته من أزمة فى الطاقة والغذاء.