وزير خارجية الصين يحذر من حرب باردة مع أمريكا

الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما فضلا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي، بحسب رويترز.

قالت بكين اليوم الأحد، إن التعاون يفيد كلا من واشنطن وبكين، والمواجهة تضر، وحذرت من أن الصين وأمريكا تقتربان من “حرب باردة جديدة”.

وبجسب سكاي نيوز عربية، حذر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأحد، من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من “حافة حرب باردة جديدة”، وعبّر عن أسفه لتصاعد التوتر مع واشنطن حول تفشي فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال وانغ يي في تصريحات للصحفيين: “لفت نظرنا أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأمريكية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة”.

وأضاف الوزير الصيني: “إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا الجديد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة”، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وفي معرض رده على الصحفيين، قال وانغ يي إن التعاون بين بكين وواشنطن يعود بالنفع على البلدين، وإن المواجهة تعود عليهما بالخسارة، مضيفا أن على الجانبين إيجاد السبيل للتعايش السلمي.

وشدد وانغ يي على أن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما فضلا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي، بحسب رويترز.

وأشار إلى أنه في العقود الأربعة الماضية، تجاوزت العلاقات الصينية الأمريكية مختلف الصعوبات وحققت تقدما تاريخيا.