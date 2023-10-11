وزير خارجية إيطاليا: إرادة مشتركة مع مصر لتهدئة الوضع في غزة

قال وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، إن هناك إرادة مشتركة مع مصر لتهدئة الوضع في غزة ، لاسيما أن هناك الكثير من الضحايا من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم، أنه يأمل تهدئة الوضع في غزة لعدة إلحاق الضرر بالطرفين، منوهًا إلى إلغاء تنظيم حفل موسيقي اليوم في ضوء تلك الأوضاع.

وفي سياق آخر ، أكد استمرار الجانين المصري والايطالي في العمل معا لوقف موجات الهجرة غير الشرعية ، مشيرًا إلى أن هناك حاجة للأيدي العاملة والمؤهلة للعمل في روما .

وتابع : لذا ندرس فرص التعاون مع مصر وكذلك بحث الأيدي العاملة الماهرة التي يمكن أن تهاجر لإيطاليا للعمل بها بطريقة شرعية ، وهناك مبادرات مشتركة يجري دراستها مع الجهات الدبلوماسية المصرية للقيام بها في هذا الإطار.

ولفت إلى أنه من المقرر تنظيم منتدى اقتصادي مع مصر، وهناك اهتمام كبير من الشركات الإيطالية للاستثمار في السوق المحلية.

وأشار إلى أن العلاقات بين الجانبين تسير في مسارها الصحيح، لاسيما وأن ايطاليا تحرص على التعاون مع مصر على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي.