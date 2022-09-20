وزير خارجية إيران: مستعدون لإمداد لبنان بالوقود والمساعدات

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده مستعدة للمساعدة في تلبية الطلب اللبناني للطاقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ((إرنا)) اليوم (الثلاثاء).

وأدلى أمير عبد اللهيان بهذه التصريحات في اجتماع مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال الاجتماع، تبادل الجانبان الرؤى بشأن القضايا الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما ناقشا العلاقات الثنائية، بحسب التقرير.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على استعداد بلاده لإمداد لبنان بالنفط والمساعدات الأخرى لتخطي المشكلات التي تواجه البلاد، حسبما ذكر التقرير.

وعلى مدار شهور ماضية، قال السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني مرات عديدة، إن بلاده مستعدة لإمداد لبنان بالوقود.

ويواجه لبنان، الذي يعاني من نقص احتياطات العملة الأجنبية، مشكلات في استيراد النفط الكافي من أجل تخفيف نقص الطاقة المستمر منذ فترة طويلة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.