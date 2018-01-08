وزير خارجية أيرلندا: اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل خاطئ

سمر السيد قال وزير الخارجية الأيرلندى سيمون كوفنى، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل خاطئ فى الوقت الحالى، وأدى إلى صعوبة محادثات إنشاء الدولتين، مشيراً إلى أن بلاده وواشنطن تربطهما علاقات صداقة، غير أن القرار يُصعب الأمر على الفلسطينيين ويبعدهم عن إيجاد شريك عادل.

سمر السيد



قال وزير الخارجية الأيرلندى سيمون كوفنى، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل خاطئ فى الوقت الحالى، وأدى إلى صعوبة محادثات إنشاء الدولتين، مشيراً إلى أن بلاده وواشنطن تربطهما علاقات صداقة، غير أن القرار يُصعب الأمر على الفلسطينيين ويبعدهم عن إيجاد شريك عادل.



وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك، مع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، أن الولايات المتحدة جادة فى محاولات وضع مقترحات لمشكلة السلام فى منطقة الشرق الأوسط، متطلعاً للقاء نظيره الفلسطينى فى الفترة المقبلة للتحدث فى هذا الشأن.

وشدد على أهمية أن يلعب الاتحاد الأوروبى دور سياسى كبير بشأن حل ما ينتج عنه إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، خاصة أن الاتحاد يعتبر الراعى الأكبر من الناحية المالية للشعب الفلسطينى.

يشار إلى أن زيارة وزير خارجية أيرلندا للقاهرة تأتى في إطار جولة إقليمية تشمل أيضاً رام الله وتل أبيب للاستماع الى تقييم مصر للتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والجهود المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام وتوجيه دفعة للعلاقات الثنائي بين البلدين.