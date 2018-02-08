وزير خارجية أمريكا في مصر الأسبوع المقبل

متابعات قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نويرت،إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيلتقي خلال زيارته للقاهرة الأسبوع المقبل مع كبار المسئولين المصريين، وذلك لمناقشة الشراكة الأمريكية المصرية وكيفية تعزيزها وتنسيق القضايا الإقليمية الرئيسية . وأضافت نويرت، في بيان صحفي مساء اليوم،…

متابعات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نويرت،إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيلتقي خلال زيارته للقاهرة الأسبوع المقبل مع كبار المسئولين المصريين، وذلك لمناقشة الشراكة الأمريكية المصرية وكيفية تعزيزها وتنسيق القضايا الإقليمية الرئيسية .

وأضافت نويرت، في بيان صحفي مساء اليوم، نقلته وكالة أنباء اشلرق الأوسط إن تيلرسون سيقوم بجولة فى منطقة الشرق الأوسط تشمل القاهرة وعمان وأنقرة وبيروت والكويت وذلك فى الفترة من الحادى عشر وحتى السادس عشر من فبراير الجارى.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن تيلرسون سيعقد خلال تواجده بعمان مباحثات مع الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حيث سيؤكد الوزير الأمريكى على قوة العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن والانخراط مع القيادة الأردنية في إبرام مذكرة تفاهم جديدة حول المساعدات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية الرئيسية مثل الأزمة المستمرة في سوريا ودعم الأردن لعملية السلام بالشرق الأوسط.

كما سيقوم الوزير الأمريكي بزيارة إلى تركيا حيث سيلتقى بكبار المسئولين لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والاقليمية.

وأوضحت المتحدثة أنه وخلال زيارته إلى بيروت سيعقد تيلرسون لقاءات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري .

وستركز زيارة الوزير الأمريكي إلى بيروت على دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية.

واشارت إلى أن الوزير تيلرسون سيرأس خلال الجولة الوفد الأمريكي إلى الاجتماع الوزاري بالكويت للائتلاف العالمي لهزيمة داعش كما سيشارك فى مؤتمر إعادة إعمار العراق المقرر انعقاده بالكويت.

وأضافت ان هذه هي المرة الثالثة التي يجتمع فيها وزير الخارجية الأمريكي مع نظرائه في اجتماع للائتلاف العالمي، وأول مرة منذ هزيمة داعش في الرقة واعلان العراق تحرير أراضيها.

وقالت أن الوزير سيؤكد تقديره للكويت لاستضافتها هذه الأحداث في وقت حرج، كما سيناقش ونظرائه كيف يمكن للائتلاف العالمي المؤلف من 74 عضوا أن يضمن هزيمة دائمة لداعش في العراق وسوريا، مع شحذ تركيز الائتلاف على حرمان طموحات داعش العالمية .

وأوضحت أن تيلرسون سيشارك في الفعاليات التي تسلط الضوء على فرص القطاع الخاص في إعادة بناء البنية التحتية العراقية وتحديث القطاعات الرئيسية في اقتصادها لتحسين حياة الشعب العراقي.. مضيفة ان تيلرسون سيلتقى مع العديد من كبار

المسؤولين ونظرائه على هامش الاجتماع الوزارى للتحالف ضد داعش ومؤتمر اعادة اعمار العراق.

