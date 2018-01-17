وزير خارجية أثيوبيا: أقول بصوت عالٍ إننا نهتم بمصالح مصر في نهر النيل

المال – خاص



التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الإثيوبي رقيناه جيبيو في إطار اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العليا بين مصر واثيوبيا، في الوقت الذي وصل فيه رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ديسالين إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلقاء كلمة بالبرلمان.



وقال وزير الخارجية الاثيوبي على هامش اجتماع اللجنة منذ قليل، أن التعاون المشتركة بين البلدين من خلال اللجنة بدأ منذ عامين ، وتم بلورة رؤية مشتركة من اجل مزيد من التعاون في موضوعات عديدة ذات اهتمام مشترك ، مؤكدا وضع آليات تم وضعها بين الدولتين من اجل دعم التجارة والاستثمار وتبادل المعلومات.



أكد جيبيو أن هناك جهود حثيثة تبذل من اجل التنسيق بين البلدين مشيرا إلى أن اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين البلدين ستجني ثمارها قريبا ، وقال أن الاستثمار بيننا في مجال السياحة والتجارة لايزال محدودا لافتا ، إلى وجود قاعدة كبيرة جدا من الدبلوماسية الناجحة بين الشعبين ، ومن خلال ثقة متبادلة على المستوى الثقافي والسياسي والدبلوماسي.





وعبر الوزير الاثيوبي عن شكره الخاص لدعم مصر للمؤسسات الطبية في اثيوبيا، و زيادة الصادرات وعمليات التدريب التي يقوم بها الخبراء المصريين في اثيوبيا ، مؤكدا أن البلدان من اقدم واكبر الدول في افريقيا ، وهذا التطور الاقتصادي على كافة المستويات هو ما نسعى إليها من اجل تحقيق الرفاهية لكلا الشعبين.



وتابع جيبيو: “اود ان اكرر مرة اخرى وبصوت عالي يسمعه الجميع ، بأن شعب وحكومة اثيوبيا يعلمون ولديهم اهتمام كبير باخوتهم المصريين ومصالحهم المتعلقة بنهر النيل ، ونعلم ان مصر واثيوبيا والسودان لديهم علاقات قوية ويجب ان يستفيد الجميع ونعمل في إطار المنفعة للدول الثلاث من خلال الاستشارات واللجان المشتركة “.



أشار الوزير الاثيوبي إلى أنه على يقين من ان المصريين يفهمون تطلعات ورغبة اثيوبيا في حاجتها للتنمية وخاصة في مجال الطاقة ، واستعار مقتطفات من كلمة الرئيس السيسي امام البرلمان الاثيوبي خلال زيارته التاريخية إلى أديس أبابا عام 2015 حين قال :” نحن نريد ان نبني جسورا من الثقة والمحبة بين البلدين”.