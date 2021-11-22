أسواق عربية

وزير: بريطانيا تتفاوض مع دول الخليج بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

أوضح جيري جريمستون أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهرا
أيمن عزام 4:47 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21 4:47 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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كشف وزير الاستثمار البريطاني، جيري جريمستون، اليوم الاثنين، أن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وفي مؤتمر عقد بإمارة دبي، أوضح جيري جريمستون أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهرا.

اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا

وأظهر موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29.57 مليار دولار)، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

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بقلم أيمن عزام

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