وزير الهجرة تشدد في أستراليا على أهمية مساندة مصر

ولاء البري شددت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في لقاءات بأستراليا على أهمية مساندة مصر. جاء ذلك بحسب بيان بشأن تفاصيل لقاء الوزيرة ووفد ‏مجلس النواب المصرى المرافق لها ممثلا من النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف ‏دعم مصر، والدكتورة أنيسة

ولاء البري

شددت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في لقاءات بأستراليا على أهمية مساندة مصر.

جاء ذلك بحسب بيان بشأن تفاصيل لقاء الوزيرة ووفد ‏مجلس النواب المصرى المرافق لها ممثلا من النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف ‏دعم مصر، والدكتورة أنيسة حسونة، والدكتورة المهندسة ماريان عازر، أعضاء ‏مجلس النواب الأسترالي ولجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ووزير الهجرة من حكومة الظل، وذلك استجابة لدعوة من البرلمان الأسترالى، التى ‏نقلتها السيناتور دكتورة آن على عضو المصرية الأسترالية التى زارت البرلمان ‏المصرى على هامش مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الأخير.‏

من جانبها تناولت السفيرة نبيلة مكرم خلال كلمتها المشروعات القومية التي تقوم ‏عليها مصر في الفترة الحالية، وجهود الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي في التواصل مع ‏الشباب، فضلا عن رعايته لمؤتمرات مصر تستطيع والدفع في تنفيذ ‏توصيات ‏المؤتمر الأول والثاني بالتعاون مع كافة الوزارات بالحكومة المصرية.

‏وتحدثت عن قضايا الأرهاب في المنطقة، والدور الكبير الذي تلعبه مصر في ‏محاربة التطرف والجماعات التكفيرية، وشددت على ضرورة مساندة مصر في ‏هذه الحرب لمكافحة ظاهرة الإرهاب المتشعبة.

وأوضحت أن مختلف دول العالم ‏شركاء في الحرب على الإرهاب ولابد على ‏الجميع مساندة الدول التي تتعرض له، ‏من خلال أشكال الدعم المختلفة، وواحدة ‏منها دعم المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة في المناطق المصدرة للعناصر ‏الإرهابية، ونشر ثقافة تقبل الآخر ‏والتعايش معه في مجتمع يسوده المحبة والإخاء.‏

وردا علي سؤال لمكرم حول أوضاع الأقباط في مصر وما يتعرضون له من إرهاب، ‏أكدت وزيرة الهجرة على لحمة النسيج الوطني، حيث أن الإرهاب يضرب المجتمع ‏المصري بكل طوائفه ولا يفرق بين ‏مسلم ومسيحي، وقد جاءت الضربة العسكرية ‏الأولى خارج مصر ضد الإرهاب ‏على إثر مقتل مواطنين مصريين مسيحيين في ‏ليبيا.‏

أشارت مكرم خلال حديثها لإعادة فتح كنيستي محافظة المنيا المنغلقتين منذ عام ‏‏2003، بالإضافة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبطريركية عدم مرات ، واصدار قانون بناء ‏الكنائس، كما طالبت بعدم تصديق ما يتم ترويجه وإثارته من شائعات علي بعض ‏المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي حول تعرض الأقباط لاي نوع من ‏الاضطهاد، وثقتهم بأن الشعب المصري دائما ما كان وسيظل وحدة واحدة.

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وأكدت وزيرة الهجرة على ضرورة إيجاد حلقة وصل بين ‏البرلمان ‏المصري ‏والاسترالي لافادتهم بكافة المعلومات المطلوبة حول مختلف ‏التساؤلات ‏المطروحة ‏عن الوضع المصري.‏

‏التقت ايضا الوزيرة رموز الجالية المصرية باستراليا، والنقاش حول مستجدات ‏الأوضاع في مصر على مختلف ‏الأصعدة وعرضت مكرم خلاله جهود الوزارة ‏فيما يتعلق بالشباك الواحد للمصريين ‏بالخارج، ومؤتمرات الشباب التي تسعى ‏الدولة المصرية من خلالها الاستماع ‏لأفكار الشباب رؤاهم.‏

وخلال زيارة البرلمان التقت وزيرة الهجرة بمجموعة “اصدقاء مصر” لتدشين جماعة برلمانية والتي تضم عدد من البرلمانيين ‏الأستراليين من الحكومة والمعارضة، تضمن اللقاء الحديث حول التجارة ‏والاستثمار وأوجه التعاون المتعددة، وتطرق الحضور لتناول مجريات الأمور في ‏الوضع الداخلي المصري وضرورة ‏تطوير ‏العلاقات المصرية الاسترالية والعمل ‏على دفعها في الاتجاه الذي يخدم ‏البلدين مؤكدين سعيهم لمساندة مصر علي المستوي المحلي والدولي.

وأعلنت الوزيرة أثناء كلمتها البدء في تأسيس منتدى للشباب المصري باستراليا ‏يعمل على التواصل مع الشباب وربطهم ببلدهم الام، كما تلقت مطالبات رموز ‏الجالية المصرية بإنشاء مجلس أعمال مصري استرالي، ومن المقرر طرحه على ‏المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بهدف تدعيم الأنشطة التجارية ‏والاستثمارية ووالدفع نحو مزيد من التعاون بين مصر واستراليا.‏

هذا وقد سلم النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف “دعم مصر” دعوة الدكتور ‏على ‏عبد العال رئيس البرلمان المصري لرئيس البرلمان الاسترالي، يدعوه فيها لزيارة ‏مصر خلال الفترة المقبلة.