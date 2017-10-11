وزير الهجرة تتفقد الحالة الصحية للطالبة أريج

ولاء البري



زارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مستشفى الحسين الجامعي التابعة للأزهر الشريف؛ لتفقد الحالة الصحية للطالبة “أريج” التى أصيبت بضيق فى التنفس وفقدت الوعي، وتوقفت عضلة القلب، وأصيبت بحالة غيبوبة، وهى بالمملكة العربية السعودية، واستنجد أهلها بوزيرة الهجرة أثناء تواجدها ضيفا ببرنامج القاهرة 360.





وكانت السفيرة نبيلة مكرم، قد تواصلت مع أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية لدى مصر، والذي قام بدوره بالتنسيق المباشر مع الجهات المسئولة بالمملكة، التي سارعت لإنهاء موقف الفتاة، وبالفعل استقبل والد أريج مكالمة من وزارة الدفاع السعودية، لإخباره بأنه يستعد للسفر مع أسرته صباح “الاثنين”، وقام فريق طبي بنقل الفتاة وأسرتها من مستشفى الحمادي بالرياض إلى أقرب قاعدة جوية، وتم نقلهم بطائرة إخلاء طبي خاصة متجهة إلى القاهرة.





ومن جانبها، قامت وزيرة الهجرة بجهود مكثفة لاستقبال الفتاة لعلاجها، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حيث تم استقبالها بعربة إسعاف مجهزة لنقلها، وتم توفير ‏سرير بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى الحسين الجامعي.





والتقت الوزيرة الفريق الطبي المشرف على الحالة على رأسهم مدير المستشفى؛ للاطمئنان على حالة “أريج”، حيث أكدوا أنه رغم صعوبة الحالة ألا أنها تتلقى علاجا مكثفا، وطالبوا وزيرة الهجرة بضرورة توفير رعاية من نوع خاص للفتاة، وذلك من خلال التعاون مع جهات أخري.





ومن جانبها أكدت وزيرة الهجرة أنها لن تدخر جهدا فى التواصل مع الجهات الأخري المعنية لتوفير اللازم لها.

