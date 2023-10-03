وزير الهجرة الهولندي: مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ و300 ألف سوادني

أكد إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، أن ملف الهجرة غير الشرعية من أهم الملفات التي تتسبب في مشاكل كبيرة لهولندا ودول أوروبا وتؤثر على الاستقرار والأمن، مشيداً بجهود الحكومة المصرية لاستضافة حوالي 9 ملايين لاجئ وزيادة العدد باستضافة 300 ألف مواطن من السودان بسبب الأزمة الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة مع وزير الهجرة الهولندي إريك فان ديربيرج، بهدف تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع دولة هولندا ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات بما يحقق النفع لكلا الجانبين.

وأضاف وزير الهجرة الهولندي بالجهود التي قامت بها مصر لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية إلى أوروبا، مؤكدا أهمية دور وزارة التنمية المحلية المحوري في عملية التنمية المستدامة على أرض المحافظات.

وتابع: إن هولندا حريصة على دعم تحقيق حياة أفضل لأبناء الشعب المصري ودعم جهود الحكومة في توفير وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين الموجودين على أراضيها، بالإضافة إلى معالجة الأسباب التي تساهم في عملية الهجرة والنزوح لأبناء دول المنطقة وأفريقيا وتوفير فرص العمل في العديد من المشروعات وزيادة معدلات الاستثمارات.

دور مصر في حفظ الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

وأكد الوزير الهولندي أهمية الدور الذي تقوم به مصر في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودورها الرائد والمحوري في العديد من الملفات التي تهم دول الاتحاد الأوروبي وهولندا، وبصفة خاصة في ملف الهجرة غير الشرعية.

كما أشار إريك فان ديربيرج إلى الدور الذي يقوم به اتحاد البلديات الهولندية في بعض الملفات منها التدريب والتأهيل وإدارة المياه وغيرها من الموضوعات التي تهم الحكومة المصرية بما يساهم في توفير حياة أفضل للمصريين.