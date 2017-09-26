وزير الهجرة: المصريون مجندون في مهام وطنية

ولاء البري قالت السفيرة نبيلة ‏مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن الدولة ليست ضد ‏الهجرة الآمنة، ولكننا ضد الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة أولادنا للخطر، مؤكدة أن جميع المصريين مجندون في مهام وطنية جاء ذلك في كلمتها خلال…

ولاء البري

قالت السفيرة نبيلة ‏مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن الدولة ليست ضد ‏الهجرة الآمنة، ولكننا ضد الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة أولادنا للخطر، مؤكدة أن جميع المصريين مجندون في مهام وطنية

جاء ذلك في كلمتها خلال إطلاق حملة “قبل ما تهاجر ..فكر وشاور” من قاعة المؤتمرات بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي يشارك فيها الفنان محمد رمضان.

‏وأضافت أن كرامة المصري من كرامة بلده، ولن نقبل أبدا أن تضيع كرامتنا ‏بالخارج خلال رحلات الموت.‏‎ ‎

وتابعت “مصر أولى بأولادها ونحتاج لحشد كل الطاقات حتى تنهض أمتنا، ‏وجميع الدول بدأت السلم من أوله حتى حققت النجاح والنبوغ”.

وأكدت مكرم أن ‏الشعب المصري متدين بالفطرة ويجب أن يساعدنا ذلك على الإتقان في العمل، ‏والإيمان بكونه سر النجاح المرجو.‏‎ ‎

وبعثت مكرم بنداء إلى كافة الأسر المصرية، أن نربي أولادنا على الانتماء والحب ‏لهذا البلد، ولا تدفع أي أسرة بأولادها إلى رحلة الموت بحثنا عن حفنة من الأموال، ‏لصعوبة الظروف المعيشية أو غيرها، فأرواح شبابنا أغلى من أى شيئ.‏‎ ‎

كما شددت مكرم أن “جميع المصريين مجندين في مهام وطنية”.

وأشارت الوزيرة لدور الفنان ‏محمد رمضان في ترحيبه بالتعاون مع وزارة الهجرة في مكافحتها للهجرة غير ‏الشرعية، إيمانا منه بأن هذا البلد سينهض بشبابه، وسعيه لإرسال رسالة لكافة ‏الشباب مفادها إن نسب النجاح في مصر دائما قائمة إن أردنا الوصول إليه، ‏ويشرح معاناته حتى وصل للمكانة الفنية الكبيرة التى أصبح عليها في الوقت ‏الحالي.‏

وصرحت مكرم بأن الحملة التى أطلقتها الوزارة تحت شعار “قبل ماتهاجر فكر وشاور” جاءت فى إطار دعم استراتيجية الوزارة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والترويج للهجرة الآمنة .

وأشارت الوزيرة لتعاون الوزارة مع وزارات التجارة والصناعة والتربية والتعليم ‏في توفير فرصة للتدريب والعمل لصالح شباب المحافظة وباقي محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة للتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتدريب الشباب فنيا وثقافيا ‏تمهيدا لتعريفهم بالبلد المضيف‎ ‎‏.‏