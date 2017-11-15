وزير الهجرة: أتابع شباب المصريين في الخارج عبر السوشيال ميديا

ولاء البري تفاعل شباب المصريين فى الخارج المشاركين فى منتدي شباب العالم الذى عقد مؤخرا لعدة أيام بمدينة شرم الشيخ، على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"انستجرام" حول مشاركتهم. ومن جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها

ولاء البري

تفاعل شباب المصريين فى الخارج المشاركين فى منتدي شباب العالم الذى عقد مؤخرا لعدة أيام بمدينة شرم الشيخ، على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” و”انستجرام” حول مشاركتهم.

ومن جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها تتواصل شخصيا معهم ومناقشة دورهم في نشر نتائج المنتدي ورؤيتهم فى السوشيال ميديا من خلال صفحاتهم ودعم المشروعات القومية والترويج للسياحة.

وأوضحت أن هذا ضمن استراتيجية الوزارة لتكوين لوبي مصري بالخارج يمثل حائط الصد الأول عن مصر والدفاع عنها ضد أي من الشائعات المغرضة التي يتم الترويج لها عن عمد.

وأضافت مكرم أن الشباب هم القادرون علي الرد على الشائعات، و يتابعهم مئات الآلاف على صفحات شخصية أو مواقع عامة، مما يعد نافذة هامة لنقل واستعراض الواقع الفعلي للأحداث بعيداعن تلاعب المواقع الموجهة.

وأشارت منه عياد أحد الشباب المصري فى الخارج، المشارك فى المنتدي عن مشاركتها فى منتدي شباب العالم على صفحاتها على موقع LinkedIn قائلة:” فخوره بدعوتى لحضور منتدي شباب العالم، الذي عقد بأرض السلام مدينة شرم الشيخ”.

وأضافت “جمع المنتدي شبابا استثنائيا من جميع أنحاء العالم للاجتماع والتحدث مع قادة العالم، وناقش المنتدي موضوعات نقاشية متنوعة، بما فى ذلك التنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وشملت المناقشات أيضا موضوعات عالمية مثل تغير المناخ واللاجئيين، وكان هناك اهتمام بالغ من القائمين على المنتدي بجميع التفاصيل، مما جعلنى أشعر بفخر شديد أني مصرية”.

وتحدثت ندي عمرو أحد الشباب المصري فى الخارج المشارك بالمنتدى ، عن مشاركتها فى منتدي شباب العالم على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:” تصورت فى البداية أن يكون هذا الحدث غير منظم وأن المحتوي سيكون مملا، ولكن تجاوز تنظيم منتدي شباب العالم كل التوقعات”.

وأضافت “شعر الـ 3200 مشارك من 113 دولة بالفخر، حيث نقل المنتدي الصورة الحقيقية للشباب المصري القادر على تحمل المسئولية، وعندما بدأت جلسات النقاش تأكدت أن المنتدي هو الفرصة الأمثل للتواصل، وتواصلت بالفعل مع شباب من مختلف دول العالم ومع شباب المغتربين المصريين، ذوو الخبرة الناجحة، حيث اتيح لنا الفرصة لمناقشة أفكارنا بحرية شديدة”.

وتابعت “لم ينحصر الأمر على الحديث المتبادل بين الشباب وبعضهم فقط، بل كانت قنوات الحوار مفتوحه مع صناع القرار، حيث اجتمعت بنا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج لتستمع لأفكارنا ومدى استفادتنا من حضورنا لمنتدي شباب العالم، وكان اللقاء أكثر من مثمر”.