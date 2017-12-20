وزير النقل: 90% من السفارات بمصر تستخدم التاكسى النهرى

ياسمين فوازقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة "خدمية"، تسعى إلى رضاء العميل كمؤشر من مؤشرات الآداء، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن نسبة الرضاء عن الخدمة لن تصل إلى 100 %، حتى فى الدول الأوروبية.وعن زمن التقاطر، بالمترو، قال وزير النقل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على قناة eXtra



ياسمين فواز

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة “خدمية”، تسعى إلى رضاء العميل كمؤشر من مؤشرات الآداء، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن نسبة الرضاء عن الخدمة لن تصل إلى 100 %، حتى فى الدول الأوروبية.

وعن زمن التقاطر، بالمترو، قال وزير النقل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، على قناة eXtra news، إن زمن التقاطر يصل إلى 4 دقائق وقت الذروة، مؤكدًا عدم إمكانية تقليل زمن التقاطر عن 3 دقائق، مضيفًا بأن الحل الوحيد فى تقليل زمن التقاطر هو زيادة أعداد الخطوط.

وحول وجود نية لرفع أسعار التذاكر، قال وزير النقل، ” سعر تذكرة المترو توازى ربع سعر المواصلات العامة، والدولة لا تحتاج حاجة من المواطن غير تكلفة التشغيل والصيانة، وكفاءة شبكة المترو تقاس لكل 100 ألف نسمة، والمترو اللى كان بيخدم 11 مليون، النهاردة بيخدم 18 مليون مواطن، علشان كده لازم نتواكب مع التكلفة المرتفعة للخدمة، متابعًا بقوله: “نسعى لتطبيق أسعار تذاكر المترو وفقا لعدد المحطات”.

وأشاد وزير النقل بمستوى الخدمة المقدمة بالخط الثالث للمترو، قائلا: “الخط الثالث لا يوجد مثيل له فى العالم، والخدمة تضاهى مثيلتها المقدمة فى مترو باريس بنسبة 100%”.

وبالحديث عن منظومة النقل النهرى، قال “عرفات” نسعى لتفعيل النقل النهرى، و90 % من السفارات الأجنبية فى مصر تستخدم التاكسى النهرى، لأنه وسيلة لطيفة ونظيفة وفيها فسحة، وسريعة جدا، مبينًا أن المسافة بين المعادى والزمالك عن طريق السيارة تصل إلى ساعة وربع الساعة، بسبب الزحام، أما فى النقل النهرى تصل إلى ثلث الساعة”.