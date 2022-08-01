وزير النقل : 8 آلاف جنيه متوسط مرتبات العاملين في السكك الحديدية من رئيس الهيئة إلي الموظف المعين إمبارح (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات إن مرتبات هيئة السكك الحديدية عادية جداً و هي تشمل مرتبات وحوافز، متابعا: “متوسط مرتب موظف السكك الحديدية من اول رئيس الهيئة إلى الموظف المعين جديد إمبارح 8 آلاف جنيه و هو رقم معقول جدا.

و أضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد: “أنا بعترف أن عندنا زيادة في الأعداد و اللي بيطلع معاش مش بعين حد مكانه”.

و أشار وزير النقل إلى أن عدد موظفي هيئة السكك الحديدية منذ 3 سنوات كان 52 ألف موظف وحاليا 42 ألف موظف، موضحا أن هيئة السكك الحديدية يستطيع تشغيلها عدد 20 ألف موظف فقط من إجمالي العاملين حاليا .

و أكد الوزير أنه من الممكن تأهيل وتدريب الـ 20 ألف موظف الآخرين ومن يأتي عليه دوره في المعاش يتم صرف كافة مستحقاته ، مع عدم تعيين أي شخص مكانه إلا بعد تصديق شخصي وموافقة عدة جهات حكومية .

و أوضح الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أنه يتم عمل تعاقدات مؤقتة لعدد من العاملين حاليا في هيئة السكك الحديدية.