وزير النقل: 580 مليون جنيه خسائر السكة الحديد منذ نوفمبر 2016

مدحت إسماعيل- محمود محسنأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه سيتم رفع تذاكر السكة الحديد عقب انتهاء الفصل الدراسى الحالي، لافتا إلي أن أسباب تأجيل زيادة التذاكر تتمثل في مراعاة البعد الاجتماعي، عبر إتاحة فترة كبيرة أمام الجمهور للتمتع بمزايا الدعم علي الاشتراكات.جاءت تصريحات الوزير خلال موتمر

مدحت إسماعيل- محمود محسن

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه سيتم رفع تذاكر السكة الحديد عقب انتهاء الفصل الدراسى الحالي، لافتا إلي أن أسباب تأجيل زيادة التذاكر تتمثل في مراعاة البعد الاجتماعي، عبر إتاحة فترة كبيرة أمام الجمهور للتمتع بمزايا الدعم علي الاشتراكات.

جاءت تصريحات الوزير خلال موتمر صحفي للإعلان عن خطة تطوير السكة الحديد، لافتا إلي أن الهيئة سجلت خسائر من نوفمبر 216 وحتي أمس 580 مليون حنيه من فروق تكلفة رفع أسعار المشتقات البترولية.

يشار إلي أنه كان مقررا تطبيق زيادة في أسعار تذاكر الحديد بداية فبراير الماضي، لكن أعلنت الوزارة بدون الإعلان عن أسباب تأجيل التطبيق.



وتستهدف وزارة النقل، ممثلة فى هيئة السكة الحديد جمع إيرادات بقيمة 900 مليون جنيه سنوياً.

وأعلن وزير النقل الدكتور هشام عرفات مطلع يناير، أن الوزارة ستضطر إلى رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية بنسب تتراوح بين 20 – 25%، بخلاف تعديل أسعار قطارات الضواحي، مؤكداً أن وزارته تعمل على تنفيذ مشروعات بتكاليف تتجاوز 52 مليار جنيه حتى العام 2022.

ووضعت وزارة النقل، مؤخرًا مخطط عام لتطوير مرفق السكة الحديد، ومقدر أن تبلغ تكلفة تنفيذه نحو 52 مليار جنيه، ويشتمل المخطط، تنفيذ مشروعات ضخمة فى قطاع الصيانة، ويتضمن شراء جرارات وعربات ركاب وبضائع لتعزيز الأسطول الحالى، الي جانب تطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية فضلاً عن تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة، وتتمثل فى تحسين محطات الركاب وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَمالسكة الحديد.