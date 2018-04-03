وزير النقل: 55 مليار جنيه تكلفة تطوير السكك الحديدية

مدحت إسماعيل ومحمود محسنقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الثلاثاء، إن هناك خطة واضحة وشاملة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية سواء في البنية الأساسية أو العربات أو الجرارات أو المزلقانات أو المحطات بإجمالي تكلفة 55 مليار جنيه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور هشام

مدحت إسماعيل ومحمود محسن





قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الثلاثاء، إن هناك خطة واضحة وشاملة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية سواء في البنية الأساسية أو العربات أو الجرارات أو المزلقانات أو المحطات بإجمالي تكلفة 55 مليار جنيه.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمقر وزارة النقل وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ومساعد وزير النقل.

وأضاف أن القرار الأخير بإجراء ترشيد مؤقت لعدد محدود من الرحلات في قطارات السكك الحديدية بلغت ٤% فقط، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاسعافية الموضوعة لزياده عوامل الأمان فى مسير القطارات

وأشار إلى إن هذا القرار تم إقراره بعد دراسة شاملة لكافة الخطوط ومشغوليتها وذلك بهدف تكثيف أعمال الصيانة للجرارات والعربات والسكك وتطوير المزلقانات بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات واستبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث ( EIS ) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة.

ولفت عرفات إلى أن الهدف من إيقاف بعض القطارات على بعض الخطوط هو تقليل المدة الزمنية للانتهاء من المشروعات التى تقوم بها الهيئة نتيجة تكثيف أعمال الصيانة وسيتم إعادة تشغيلها تباعا بعد الانتهاء من المشروعات وذلك لتوفير خدمة أمنه للجمهور بل سيتم زيادتها بنسبة ٢٠ % مع نهاية العام القادم، فالهدف الرئيسي لوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية هي خدمة المواطن.

واستعرض عرفات أهمية منظومة الاشارات التي يتم استخدامها على شبكة السكك الحديدية والتي يبلغ تكلفتها 17 مليار جنيه ، مشيرا انه خلال الأيام القليلة الماضية تم تشغيل برج إيتاي البارود لنظام التحكم الإلكتروني ومن قبله بركة السبع و قويسنا وسيتم إدخال باقي الأبراج تباعا.



وأضاف أن هذا المشروع تسبب في بعض التهدئات ببعض الخطوط، موضحا أن 78 % من جرارات السكك الحديدية تم إدخالها في السبعينات والثمانينات وهو ما يجعلنا نضاعف من أعمال الصيانة.



وأشار إلى أنه هناك تقادما أيضا في أسطول العربات، حيث لدينا 1100 عربة دخلت الخدمة منذ 40 عاما



وقالت “لذا كان هناك خطة واضحة وشاملة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية سواء في البنية الأساسية أو العربات أو الجرارات أو المزلقانات أو المحطات بإجمالي تكلفة 55 مليار جنيه”.



وأضاف: “تم التعاقد على توريد 100 جرار جديد مع شركة جنرال اليكتريك مع إعادة تأهيل 81 جرار وكذلك الحصول على تمويل ال١٠٠ جرار أخرى بالاضافة الى انه سيتم التعاقد على ١٣٠٠ عربة للركاب و٣٠٠ عربة للبضائع. ولفت عرفات الى ان المواطن سيشعر بالتحسن الكبير في السكك الحديدية خلال العام القادم



ومن جانبه أكد الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل انه يقدم الاعتذار للمواطنين لهذا الترشيد البسيط في عدد الرحلات مشيرا الى ان ذلك في مصلحة المواطن وان الخدمة تتحسن مع تنفيذ المشروعات الجديدة



** تحسين الخدمة



ومن جهته أوضح المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك أن هناك عملا ضخما في السكك الحديدية في كافة عناصر المنظومة، مشيرا إلى أن الخدمة سيشعر بتحسنها الكبير خلال العام القادم مع إدخال الجرارات الجديدة وبدء توريد العربات الجديدة.



وبدوره قال المهندس أشرف رسلان نائب الهيئة للتشغيل ان ما تم ترشيده من الرحلات (٤٠ رحلة ) كانت بواقع ٣٣ رحلة المسافات القصيرة و٧ رحلات المسافات الطويلة وتم مراعاة أن تكون ذات مشغولية محدودة.



كما استعرض المهندس محمد عامر نائب الهيئة للسلامة عن نظم الأمان والسلامة بالسكك الحديدية وخطط تطويرها وتأهيل كافة عناصر التشغيل.



واستعرض الدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية خطة معهد وردان في تأهيل العنصر البشري بالسكك الحديدية من مختلف الطوائف.

بينما تحدث المهندس سامي عفيفي نائب هيئة السكك الحديدية للصيانة عن خطة الصيانة للعربات والجرارات وتوفير قطع الغيار بما يحقق منظومة الأمن والسلامة في السكك الحديدية.