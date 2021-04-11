وزير النقل: 5 مليارات جنيه تكلفة إنشاء خط سكة حديد بين مصر والسودان

أكد الفرق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ مشروعات على الأرض لمعاونة أشقائنا السودانيين ، في كل المجالات ومن أهمها مشروعات الري والكهرباء والنقل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إنه سيتم عمل 4 مشروعات رئيسيه في النقل النهري، و جاري العمل على تطوير وادي النيل وتكريك مينائي وادي السد العالي و وادي ميناء حلفا وانشاء رصيف جديد قادر على استقبال المراكب المصرية والسودانية .

وأضاف الوزير ، أنه سيتم العمل في تلك المشروعات بتمويل مصري كامل وهذا اقل شيء للسودان الشقيق موضحا أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك شركات مصرية في السودان .

وتابع أنه سيتم تعظيم حجم التجارة بين مصر والسودان، وذلك في السكك الحديدية أيضا التي تقوم بزيادة حجم التجارة بين البلدين ، كما سيتم ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان .

وأشار إلي أنه سيتم عمل محطة تبادلية في وادي حلفا لسهولة ربط السكك الحديديه بين مصر والسودان، لافتا إلي أن طول خط السكك الحديدية الرابطة ستكون 400 كيلو متر منها 300 كيلو داخل الأراضي المصرية.

وقال الوزير إن التكاليف المبدئية لربط السكك الحديديه بين مصر والسودان من 4 إلى 5 مليار جنيه و الكوبري الرابط سيتكلف 2 مليار جنيه.

وأضاف أن مدة تنفيذ خط السكة الحديدية بين مصر والسودان 3 سنوات تبدأ في يوليو المقبل ، مشيرا إلي أنه يتم أيضا إصلاح 60 جرار سكك حديدية في السودان.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم ربط بري قوي بين مصر والسودان وعمل موانئ برية بين البلدين ، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على تنفيذ كل ما يحتاجه الشعب السوداني .

وفي وقت سابق عُقد اليوم الأحد في الخرطوم، مباحثات في مجال النقل، وترأس الجانب المصري وزير النقل المهندس كامل الوزير والجانب السوداني وزير النقل والبنى التحتية السوداني المهندس ميرغني موسى.

وقال وزير النقل المهندس كامل الوزير في افتتاح جلسة المباحثات، إن شريانًا جديدًا من شرايين التواصل والحياة بين الشعبين المصري والسوداني، ممثلا في الربط السككي، سيرى النور قريبا، لافتا إلى أن وزارة النقل انتهت من الدراسات الأولية، وهناك دراسات تجري على الأرض مع جامعة القاهرة في هذا الشأن.