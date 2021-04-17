وزير النقل: 4 مليارات جنيه لتوسعة الطريق الدائري وهنجيب الشاب اللي نام تحت القطار مش هنسيبه (فيديو)‎

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات ، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفقد أعمال تطوير الطريق الدائري الذي يعد من أهم الطرق في مصر، حيث أن الطريق الدائري طوله 106 كيلومتر ، ويوجد كثافة مرورية في مسافة تصل إلى 12 كيلومتر ، ويربط 3 محافظات .

وقال الوزير ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إن الطريق الدائري يتم توسعته حتى يصبح 7 حارات مرورية فيما يتم توسعة كوبري المنيب إلى 8 حارات مرورية. .

وأضاف الوزير ، أنه تم نقل المرافق وإزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري، موضحا أن كل الكهرباء على الطريق الدائري سيتم إعادة هيكلتها من جديد.

وتابع الوزير، أنه سيتم الانتهاء من توسعة الطريق الدائري في معظم أجزاءه في 30 يونيو 2021، موضحا أنه تم رصد 4 مليارات جنيه لتعويضات الطريق الدائري، وتم صرف 1 مليار و573 مليون جنيه للمواطنين.

وأوضح وزير النقل، أن عدد المنازل المتعارضة مع المرحلة الأولى في تطوير الطريق الدائري بلغ 800 منزل، فيما يصل عددهم إلى 1800 منزل في المرحلة الثانية عبر إنشاء طريق خدمة خارج الطريق الرئيسي لمسافة 10 أمتار.

وقال وزير النقل لأحمد موسي عن حادث اتوبيس أسيوط: “أنت رجل وطني وأنا بحبك وصديق شخصي ليه، لكن أنت طلعت يوم الحادث وبقيت بتردد الكلام اللي طلع من غير ما تتأكد من المعلومات الصح وبدأت تردد الكلام اللي طلع.. وأنت ما شفتش بعينك، وحلقة حضرتك موجودة”.،

وأضاف وزير النقل : “أنا أتحدى أن أى حد يقول أن الحادث مكنش بسبب أن السائق الله يرحمه مشي في الطريق المعاكس 9 كيلو ، مشيرا إلي أنه تم رفع كفاءة هذه الطريق وأصبح مزدوج.

وأكد كامل الوزير ، أن الناجين من الحادث طالبوا السائق أن يسير في الطريق السليم ولكنه رفض وقال لهم: “كلها 10 كيلو ونعدي الناحية التاني، مشيرا إلي أن الطرق الرئيسية تعتمد على العواكس الجانبية والإرشادات المضيئة، نضيء الطرق من مداخل المدن، أما الطرق الرئيسية في كل العالم لا تنار .

وأشار وزير النقل ، إلى أنه شاهد فيديو لأحد الشباب ينام على قضبان السكة الحديد أثناء مرور القطار ، قائلا: “لو الجرار أو القطار به شبكة أمامية كان الشاب ده مات فورا، و كما أصدقاء هذا الشاب كانوا فرحانين بقيام الشاب بالنوم أسفل القطار وإحنا بندور على الشاب ده وهنجيبه مش هنسيبه”.

واستنكر وزير النقل ، فيديو لشاب أخر يجري فوق القطار ويقفز على كوبري المشاه الذي يقطع السكك الحديدية، متسائلا: “هل هذا يعقل؟”.

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من أعمال التوسعات والتطوير للطريق الدائري، باعتباره شريانا مروريا حيويا يربط محافظات القاهرة الكبرى، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين، والقضاء على كافة الاختناقات المرورية.