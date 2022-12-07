وزير النقل: 37 عربة سكة حديد جديدة مكيفة تصل إلى ميناء الإسكندرية

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن ميناء الاسكندرية استقبل 37 عربة سكة حديد جديدة درجة ثالثة مكيفة قادمة من المجر ليصل إجمالي عدد العربات الجديدة الدرجة الثالثة المكيفة التي تم تصنيعها وتوريدها من المجر 196 عربة من إجمالي العربات التي تم توريدها والتي وصل عددها 695 عربة في ضوء التعاقد الذي سبق إبرامه مع التحالف الروسي المجري، لافتا إلى التوقف الذي دام لعدة أشهر بسبب الاحداث العالمية.

وأضاف وزير النقل أن شركة جانز مافاج المجرية ستقوم بتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عرية سكة حديد جديدة بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية ليصل إجمالى العربات إلى 1350عربة وهي الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.

وأضاف إن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية.

وأشار وزير النقل إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن الصفقة المشار اليها تشمل 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و80 عربة بوفيه مكيفة) بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.