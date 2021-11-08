وزير النقل: 32 قطارًا بخط المترو الأول ليس لها قطع غيار

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن أسطول الوحدات المتحركة العاملة على الخط الاول، 75 قطارا منها 32 قطارا، تم توريدها من شركة ألستوم منذ 35 عاما، وأصبحت متقادمة وليس لها قطع غيار، ولا يوجد جدوى من تأهيلها وقد تؤثر على سلامة التشغيل.

وأوضح الوزير أنه الاتفاق مع شركة الستوم، على تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات، مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة.

وأوضح وزير النقل خلال كلمته في الجلسة النقاشية لمؤتمر النقل الذكي، أن هذا التوقيع يأتي لأن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر هو العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق، حيث يعبر القاهرة الكبرى من الجنوب إلى الشمال وهو أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط بدأ تشغيله فى 1987 وحتى الآن، لذا تحرص وزارة النقل على أعمال التطوير لهذا الخط لضمان استمرارية الخدمة التي يقدمها والحفاظ على أصوله.