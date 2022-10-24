وزير النقل: 129 مليار جنيه تكلفة المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص بالموانئ

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها في الموانئ البحرية بمشاركة القطاع الخاص تبلغ 80 مشروع باجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، ويبلغ عدد شركات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذها 100 شركة وبحجم عمالة 50 ألف عامل.

جاء ذلك خلال جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل المقامة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، والتي شهدت حضور ممثلي أكبر الشركات العالمية والمحلية التى تعمل في مجال الادارة والتشغيل في قطاعات الوزارة وممثلي الشركات العالمية والمحلية التي ترغب في الاستثمار في قطاعات النقل المختلفة خاصة مع النهضة الكبيرة والنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبري قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات لتعظيم مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن اهم تلك السياسات تتمثل في العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول الى اقتصاد مصري مستدام قادر على الصمود امام التحديات والازمات الاقتصادية على المستويين الاقليمي والدولي، والاستغلال الامثل للاصول بهدف زيادة اجمالي الناتج المحلي المصري وبما له من مردود ايجابي على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي، والتوافق مع المعايير العالمية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ مشروعات النقل الاخضر المستدام صديق البيئة.

نعمل على اجتذاب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية في ادارة وتشغيل المحطات بـ«الموانئ البحرية»

وأضاف وزير النقل: ”واجتذاب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية في ادارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية المصرية لتعظيم الميزات التنافسية للنقل البحري المصري، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية عبر النقل متعدد الوسائط (محاور الطرق، وخطوط السكك الحديدية، والنقل النهري) لخدمة المناطق الصناعية ومناطق الاستهلاك، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمي للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات، وتعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة، والاستفادة من قدرة القطاع الخاص على الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب“.

وذكر وزير النقل أن أهم هذه المشروعات هي مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بإنشاء أرصفة بطول 18 كم، وإنشاء محطة تحيا مصر (الأرصفة 55 – 62) بطول 2.5 كم بميناء الإسكندرية، وإنشاء رصيف 85 / 3 بطول 335 كم بميناء الإسكندرية، وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة بانشاء ارصفة بطول 1.8 كم، وإنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بانشاء ارصفة بطول 1.16 كم، وإنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بانشاء رصيف بطول 540 متر.

ويضاف إلى ما سبق إنشاء محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1 و2) بميناء دمياط بانشاء ارصفة بطول 2 كم و 3.4 كم، وتطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي وإنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بميناء دمياط باجمالي اطوال 5.4 كم، وإنشاء محطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري بانشاء رصيف بطول 1.1 كم، وانشاء محطات متعددة الاغراض في ميناء برنيس بأطوال ارصفة 1.2 كم، وانشاء محطات متعددة الاغراض في ميناء جرجوب بأطوال أرصفة 2.2 كم.

نهدف لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات

وأوضح الوزير أن تطوير كافة الموانئ المصرية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

ولفت الى انه يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية تم التعاقد عليها مثل (التعاقد مع شركة CMA – CGM الفرنسية بالشراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض لإدارة وتشغيل مشروع المحطة المتعددة الأغراض تحيا مصر 55 /62 بميناء الإسكندرية، والتعاقد مع تحالف شركات “يوروجيت ألمانيا”، و”كونتشيب ايطاليا”، و”هاباج لويد” للخطوط الملاحية العالمية ومجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والشركة الهندسية للحاويات لإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط، وتم التعاقد مع تحالف HPH – MSC لإدارة وتشغيل رصيف 100 بميناء الدخيلة، والتعاقد مع تحالف (CGM – CMA – COSCO – HPH) لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة بطول 2.6 كيلومتر).

وقدم وزير النقل الشكر لكل الشركات المصرية التي تتحالف مع شركات عالمية في هذا المجال، مشيرا الى الفرص الاستثمارية الجاري التعاقد عليها مثل (مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطة سفاجا 2 بميناء سفاجا، وشركة المها القطرية للمشاركة في ادارة وتشغيل محطات الحاويات في موانئ بورسعيد ودمياط).

فرص استثمارية جديدة متاحة للمشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات الموانئ البحرية

وتطرق وزير النقل الى الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة لمشاركة القطاع الخاص بها في مشروعات الموانئ البحرية منها إدارة وتشغيل رصيف 85 / 3 بميناء الإسكندرية حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية على الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والأخشاب من خلال زيادة المساحة التخزينية بمساحة تبلغ 35 ألف م2 بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق 15.5 متر ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن.

ويضاف إلى ما سبق إدارة وتشغيل رصيف الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول 1150 متر وعمق 16 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وإستقبال 4 سفن بطول 240 متر وإضافة طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن/ السنة، وإدارة وتشغيل رصيف الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول 1150 متر وعمق 16 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وإستقبال 4 سفن بطول 240 متر وإضافة طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن/ السنة، وإدارة وتشغيل رصيف الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بطول الرصيف 540 متر وعمق 16 متر وظهير خلفي 188 ألف م2 يسمح باستقبال عدد 2 سفينة بطول 240 متر وبطاقة استيعابية من 2.5 إلى 3 مليون طن/ سنة.

وإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية بمساحة 273 فدان حيث يهدف المشروع إلى خلق منطقة لخدمة لوجستيات التجارة بظهير ميناء الإسكندرية وخاصة مناطق إيداع جمركي وإعادة تصدير على مساحة تصل إلى 273 فدان كمرحلة أولى ومجهزة بعدد من الموانئ النهرية وشبكة السكك الحديدية المتخصصة التي تسمح بتطبيق منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط، وإدارة وتشغيل الميناء الاوسط (ميناء المكس) حيث يحقق الربط الجغرافي الطبيعي بين مينائى الاسكندرية والدخيلة بأطوال أرصفة 7 كم وبمساحة مكتسبة حوالي 3.5 كم2 واعماق تصل الى 18 متر ويضم “عدد 2 محطة صب جاف ومحطة متعددة الأغراض ومحطة بضائع عامة ورورو ومحطة صب سائل ومحطة بتروكيماويات“.

فرص استثمارية في ميناء السخنة

وإدارة وتشغيل باقي أرصفة ميناء السخنة بطول 15.4 كم وهي “رصيف الحاويات بطول 2634 متر وساحات تداول بمساحة 4.93 مليون متر مربع ورصيف البضائع العامة بطول 7027 متر وساحات تداول بمساحة 2.9 مليون متر مربع، ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة 930 ألف متر مربع، رصيف البضائع الكيماوية \ القابلة للاشتعال بطول (1400) متر ، ساحات تداول بمساحة 630 ألف متر مربع ورصيف الفحم بطول 730 متر، ساحات تداول بمساحة 460 ألف متر مربع ، رصيف صب سائل بطول 1180 متر وساحات تداول بمساحة 480 ألف متر مربع“.

وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بميناء دمياط (تحيا مصر 2) حيث يهدف المشروع الي زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء لتلبية الزيادة المتوقعة في عدد السفن المترددة على الميناء وحجم البضائع المتداولة مستقبلاً، فضلاَ عن إنشاء منطقة سكنية إستثمارية بمعرفة مطور عقاري، وتبلغ أطوال الأرصفة بالمشروع 3400 متر بعمق 18 متر والساحة الخلفية 2.2 مليون متر مربع (بما تشمل المخازن والساحات) والطاقة الإستيعابية 17 مليون طن سنوياً والطاقة التخزينية 24 مليون طن سنوياً.

وإدارة وتشغيل محطة للحبوب والغلال بميناء دمياط على مساحة 270 ألف م2 حيث يهدف المشروع الى تعزيز القدرة التنافسية للميناء من خلال زيادة الطاقة الإستيعابية لتداول وتخزين الحبوب بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه البضائع والمخطط تنفيذ المشروع بأطوال أرصفة 600 متر وعمق 17 متر والساحة الخلفية 270 ألف متر مربع (بما تشمل من مخازن وصوامع) والطاقة الإستيعابية 3 مليون طن سنوياً والطاقة التخزينية 10 مليون طن سنوياً.

وإدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء شرم الشيخ البحري لاستقبال سفن الكروز والركاب حتى 4000 راكب بالإضافة لمارينا اليخوت بأعماق تصل حتى 15 متر وأطوال أرصفة حتى 570 متر.

وإدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء الغردقة البحري لاستقبال اليخوت وسفن الكروز والركاب حتى 3000 راكب وبأعماق تصل 9 متر غاطس وطول 330 مترا.