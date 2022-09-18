وزير النقل يُوقع مذكرة تفاهم مع «مها» لوضع الاطار العام للتعاون المشترك

وقع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مذكرة تفاهم مع شركة مها (MAHA) كابيتال الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار لوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك والبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ.

جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس الاستثمار في إقليم أفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار والوفد المرافق له من ممثلي شركة مها (MAHA) كابيتال المتخصصة في إدارة الاستثمارات الخاصة بالموانئ البحرية وذلك لبحث التعاون المشترك في مجال النقل البحري.

وتناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة ولاسيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.

كامل الوزير يؤكد أن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل

وأكد وزير النقل خلال اللقاء أن قطاع النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما توجد نماذج متعددة للتعاون الاستثماري المشترك في هذا المجال، بالإضافة إلى وجود فرص أخرى للاستثمار في شبكة القطار الكهربائي السريع، وذلك المشروع الضخم الذي يعد نقلة نوعية هامة في وسائل المواصلات في مصر.

وفي ختام اللقاء وقع كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وأبو بكر كونديال الاستشاري التنفيذي لشركة مها (MAHA) كابيتال الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار مذكرة تفاهم لوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة وللبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ وكمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفاءتها والتوسع في أنشطتها ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط.