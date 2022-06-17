وزير النقل يُوقع مذكرة تفاهم مع الوطنية للموانئ لتجهيز محطتين بالدخيلة والسخنة

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن الوزارة وقعت اليوم مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لإدارة الموانئ (احدى شركات مجموعة القلعة) للتعاون في تجهيز وإنشاء البنية الفوقية والإدارة والتشغيل لمحطتين (الأولى هي محطة الصب الغير نظيف بميناء الدخيلة، والثانية محطة لتداول وتخزين البضائع العامة والصب الجاف بميناء السخنة).

وقع عن الجانب الأول الفريق مهندس كامل الوزير وعن الجانب الثاني اللواء ماجد أحمد فرج رئيس مجلس ادارة الشركة، وأقيمت فعاليات التوقيع بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وتطوير كافة الموانئ المصرية وتحديث وتطوير البنية الاساسية للموانئ على غرار النظم المعمول بها عالميا بانشاء محطات متخصصة بمواصفات بيئية تتفق مع المعايير الدولية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى.

ولفت إلى أن مشروع إنشاء محطة الصب غير النظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة تبلغ تكلفته الإجمالية 1.6 مليار جنيه، ويتكون من رصيف بطول 540 م وبعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2، وسيكون قادرا على إستقبال سفينتان بطول 240 م.

وأشار الى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابية لتداول وتخزين بضائع الصب الغير نظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5-3 مليون طن سنويا، وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.

واوضح وزير النقل إنه بالنسبة لمشروع محطة تداول وتخزين البضائع العامة والصب الجاف بميناء السخنة فإنه يأتي في إطار المخطط العام للميناء، الذي تم وضعه ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ويكون من اكبر وأجمل وأفضل موانئ البحر الأحمر على الإطلاق، ليخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا، حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما سيقدم الميناء كافة خدمات السفن.