وزير النقل يُكلف شريف ليل برئاسة هيئة الأنفاق خلفًا لعصام والي

قرر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تكليف اللواء عصام عبد القادر والي للعمل مستشارًا لوزير النقل بديوان عام الوزارة، كما قرر الوزير تكليف اللواء شريف حسن محمد ليل للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وأوضح وزير النقل أن ذلك يأتي في إطار ضخ دماء جديدة في قيادات الهيئة القومية للأنفاق في ظل المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها مثل شبكة القطار الكهربائي السريع، واستكمال مراحل القطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروعي المونوريل واستكمال شبكة مترو الأنفاق وغيرها من المشروعات التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا.