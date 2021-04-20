وزير النقل يُصدر 10 قرارات مهمة تتعلق بقيادات هيئة السكة الحديد

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قد أصدر عددا من القرارات الوزارية المهمة التي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهى كالتالي:

1 – يندب المهندس أشرف محمد رسلان شلبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة مستشار الوزير لشئون السكة الحديد.

2 – يندب المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لمدة سنة.

3 – يعين المهندس شعبان محمود محمد موسى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

4 – يكلف المهندس محمد عامر عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالقيام بمهام وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة وذلك بجانب عمله.

5 – يندب المهندس عماد أسعد غبريال عبدالملاك رئيس الإدارة المركزية لمنشآت الهيئة بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئه القومية لسكك حديد مصر للعمل رئيسا للإدارة المركزية لشئون المنطقة الوسطى بقطاع البنية الأساسية بالهيئة وذلك لمدة سنة.

6 – يكلف المهندس مصطفى محمد مصطفى شاهين للعمل رئيسا للإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

7 – يكلف المهندس مجدي عبد المنعم الصباغ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الخدمات المشتركة بوظيفة استشاري قطاع بالهيئة.

8 – يكلف المهندس سامي محمد عفيفي شلبي مدير عام ورش الجرارات بفرز القاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بوظيفة مستشار رئيس الهيئة.

9 – يكلف المهندس حسين رشيدي محمد خليل رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع البنية الأساسية.

10 – يندب المهندس سامي عبد الفتاح عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني.

الهدف من القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات هيئة السكة الحديد

وأشار بيان الوزارة إلى أن الهدف من قرارات وزير النقل ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكة الحديد الجاري تنفيذها وتقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بهذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.